 В Офісі президента спростували чутки про спалах коронавірусу серед посадовців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Офісі президента спростували чутки про спалах коронавірусу серед посадовців

Після повернення з Франції учасники делегації пройшли тестування на коронавірус. Інфікування ні в кого не було вивлено, повідомив Офіс президента.

Олексій Резніков (на архівному фото) запевнив, що результат його тесту на коронавірус - негативний

Олексій Резніков (на архівному фото) запевнив, що результат його тесту на коронавірус - негативний

Після повернення з Франції українська делегація у повному складі пройшла ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію. У співробітників Офісу президента (ОП) та членів Кабінету Міністрів COVID-19 не виявлено. Про це у суботу, 13 червня, повідомив Офіс президента після того, як деякі українські ЗМІ написали про спалах коронавірусу серед учасників делегації.

Українська делегація відвідала Францію 12 червня з одноденним робочим візитом. ЇЇ очолював віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. У коментарі інтернет-виданню "Українська правда" він підтвердив, що у нього та інших членів делегації результат тесту на коронавірус - негативний.

До складу делегації також входили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.

В ОП повідомили, що дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим та соціальне дистанціювання. Всі працівники ОП регулярно проходять тестування.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині через виявлення коронавірусної інфекції у його дружини Олени.

Дивитись відео 25:54

Що страшніше - коронавірус чи горілка? - "Європа у фокусі" (08.06.2020)

DW.COM

В Україні посилять контроль за дотриманням протиепідемічних норм

Держкомісія з технобезпеки доручила відповідним органам посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм суб'єктами господарювання, повідомив Віктор Ляшко. (13.06.2020)  

Також за темою

Ukraine Kiew Coronavirus

Київ та дев'ять областей не готові до пом'якшення карантину 12.06.2020

Десять регіонів не відповідають критерію МОЗ щодо кількості випадків зараження коронавірусом. На думку Володимира Зеленського, зростання кількості хворих може бути пов'язано зі збільшенням числа проведених тестів.

Marcel Röthig

Німецький експерт: Володимир Зеленський опинився у ситуації Ющенка 31.03.2020

Пандемія коронавірусу і часткова втрата контролю над частиною більшості в Раді змушують Володимира Зеленського шукати підтримки олігархів і опозиції, каже в інтерв'ю DW Марсель Рьотіг з Фонду імені Фрідріха Еберта.

Volodymyr Zelenskiy Ukraine Kiew Parlament

Зеленський вимагає від уряду допомогти малозабезпеченим під час карантину 01.04.2020

Володимир Зеленський доручив уряду знайти кошти для допомоги малозабезпеченим громадянам під час карантину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про розробку програми зі створення робочих мсць.

Реклама

Докладно

Сплеск кількості нових інфікувань коронавірусом вірогідно пов'язаний із виходом України з карантину

Чому в Україні знов частішають випадки коронавірусу

Після послаблення карантину число заражень коронавірусом б'є рекорди, лікарі попереджають про непередбачувані наслідки.  

Будівництво газогону Північний потік-2 (фото з архіву)

"Газпром" втрачає позиції на експортному ринку

Скорочення поставок російського газу до Європи ставить під сумнів доцільність "будівництв століття" "Газпрому".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  