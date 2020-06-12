В Офісі президента спростували чутки про спалах коронавірусу серед посадовців

Після повернення з Франції українська делегація у повному складі пройшла ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію. У співробітників Офісу президента (ОП) та членів Кабінету Міністрів COVID-19 не виявлено. Про це у суботу, 13 червня, повідомив Офіс президента після того, як деякі українські ЗМІ написали про спалах коронавірусу серед учасників делегації.

Українська делегація відвідала Францію 12 червня з одноденним робочим візитом. ЇЇ очолював віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. У коментарі інтернет-виданню "Українська правда" він підтвердив, що у нього та інших членів делегації результат тесту на коронавірус - негативний.

До складу делегації також входили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.

В ОП повідомили, що дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим та соціальне дистанціювання. Всі працівники ОП регулярно проходять тестування.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині через виявлення коронавірусної інфекції у його дружини Олени.