 В Офісі президента прояснили послам G7 позицію щодо ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Новини

В Офісі президента прояснили послам G7 позицію щодо "Приватбанку"

Представники Офісу президента на зустрічі з послами країн G7 заявили, що немає жодних підстав для повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам.

У зустрічі з послами країн G7 взяв участь голова Офісу президента Андрій Богдан (на архівному фото)

У зустрічі з послами країн G7 взяв участь голова Офісу президента Андрій Богдан (на архівному фото)

Представники Офісу президента України (ОП) у середу, 23 жовтня, зустрілися із послами країн Великої сімки (G7). Під час зустрічі, серед іншого, обговорювалася й ситуація навколо державного "Приватбанку". "Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у "Приватбанк" 155,3 мільярда гривень, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного "Приватбанку" колишнім акціонерам", - наголосили в ОП, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

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Апеляційний суд Лондона зобов'язав Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших відповідачів сплатити витрати "Приватбанку" у розмірі 10,9 мільйона фунтів стерлінгів. (23.10.2019)

Учасники зустрічі обговорили й інші теми: пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні. Окрему увагу на зустрічі акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектору та поверненні коштів збанкрутілих банків.

На зустрічі з послами країн G7 були присутні керівник ОП Андрій Богдан, а також його заступники - Андрій Смирнов та Юлія Ковалів.

Раніше президент Володимир Зеленський запевняв, що у конфлікті між "Приватбанком" та його колишніми власниками, зокрема Ігорем Коломойським, з яким його раніше пов'язували бізнесові стосунки, він "захищатиме тільки державу, тільки громадян". Президент заявив, що його не цікавлять "ігри колишніх власників у судах" і що він "не збирається бути на їхньому боці".

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший у країні "Приватбанк". Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною та оспорюють її у судах. Цього року суди в україні ухвалили кілька рішень на їхню користь. Численні судові процеси між "Приватбанком" та колишніми власниками тривають як в Україні, так і зарубіжних юрисдикціях.

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