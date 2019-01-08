В Оттаві двоповерховий автобус врізався в зупинку: щонайменше троє загиблих

В Оттаві двоповерховий міський автобус в'їхав у зупинку громадського транспорту. Інцидент стався під вечір п'ятниці, 11 січня. Внаслідок інциденту загинули троє осіб, ще 23 людини отримали різні тілесні ушкодження, передає агенція новин AP з посиланням на дані представників місцевої влади.

Один із загиблих стояв на зупинці, інші двоє були пасажирами автобуса. Більшість травмованих пасажирів на момент аварії перебували на другому поверсі автобуса - в нього встромився дах зупинки. Рятувальникам довелося звільняти декого з потерпілих, що опинилися затиснутими між кріслами.

За словами керівництва поліції канадської столиці, одразу після ДТП правоохоронці заарештували водійку транспортного засобу. Обставини аварії з'ясовують.