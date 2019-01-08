 В Оттаві двоповерховий автобус врізався в зупинку: щонайменше троє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2019

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Новини

В Оттаві двоповерховий автобус врізався в зупинку: щонайменше троє загиблих

У столиці Канади двоповерховий автобус налетів на зупинку. Внаслідок інциденту загинули троє осіб, ще 23 потерпілих отримали травми різного ступеня тяжкості.

Рятувальники та поліція на місці аварії в Оттаві

Рятувальники та поліція на місці аварії в Оттаві

В Оттаві двоповерховий міський автобус в'їхав у зупинку громадського транспорту. Інцидент стався під вечір п'ятниці, 11 січня. Внаслідок інциденту загинули троє осіб, ще 23 людини отримали різні тілесні ушкодження, передає агенція новин AP з посиланням на дані представників місцевої влади.

Один із загиблих стояв на зупинці, інші двоє були пасажирами автобуса. Більшість травмованих пасажирів на момент аварії перебували на другому поверсі автобуса - в нього встромився дах зупинки. Рятувальникам довелося звільняти декого з потерпілих, що опинилися затиснутими між кріслами.

За словами керівництва поліції канадської столиці, одразу після ДТП правоохоронці заарештували водійку транспортного засобу. Обставини аварії з'ясовують. 

  • Автоміст у Генуї, Італія (Reuters/Str)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Автоміст у Генуї, Італія

    14 серпня 2018 року частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над промисловим районом. Загинули щонайменше 38 людей. Причини з'ясовують.

  • Пішохідний міст в Маямі, США (picture-alliance/Zuma Press/Miami Herald/Roberto Koltun)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Пішохідний міст в Маямі, США

    Пішохідний міст між кампусом Міжнародного університету Флориди і містом Світвотер встановили над автомагістраллю із сімома смугами 10 березня 2018 року. Роком раніше один із студентів загинув, намагаючись перетнути цю автомагістраль. Конструкцію спорудили за методом "прискореного спорудження мостів". А вже менш ніж за тиждень, 15 березня, 950-тонний міст упав, забравши життя майже десятка людей.

  • Міст Chirajara, Колумбія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст Chirajara, Колумбія

    Конструкція завдовжки 446 метрів мала поєднати між собою два тунелі. Проте коли у січні 2018 року дві частини мосту мали з'єднати, один з пілонів зламався. Дев'ятеро робітників загинули на місці, ще один помер у лікарні. Причина обвалу - помилка конструкції. З цієї ж причини будь-якої миті могла впасти й друга частина мосту. Тож у липні міст підірвали (на фото).

  • Шулявський шляхопровід, Україна (DW/O. Indyukhova)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Шулявський шляхопровід, Україна

    У лютому 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу в Києві. Його визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді на ремонт мосту виділили три мільйони гривень, однак шляхопровід таки обвалився. Офіційна причина - корозія бетону консолі від удару чи навантаження. На щастя, обійшлося без жертв.

  • Міст поблизу Студенки, Чехія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст поблизу Студенки, Чехія

    8 серпня 2008 року робітники саме ремонтували міст, коли той обвалився на залізничне полотно. Водночас у напрямку мосту рухався пасажирський потяг "Краків - Прага". На швидкості 120 км/год потяг врізався в уламки мосту. Внаслідок катастрофи 8 людей загинули, майже сотня зазнала поранень.Причина падіння мосту остаточно не з'ясована, але конструкція виказувала низку недоліків.

  • Міст через Міссісіпі, США (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст через Міссісіпі, США

    Міст завдовжки 581 метр поєднував дві частини Міннеаполіса. Зазвичай автомобілі перетинали річку Міссісіпі на восьми смугах. Однак за кілька днів до обвалення мосту на ньому розпочали ремонтні роботи, тому вільною була лише одна смуга. 1 серпня 2007 року, в годину пік, міст обвалився, забравши життя 13 людей. Причина обвалу - помилка в конструкції.

    Автор: Дженніфер Ваґнер, Тетяна Бондаренко


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