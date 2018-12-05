В Осло вручили Нобелівську премію миру

Лікар-гінеколог із Демократичної Республіки Конго Деніс Муквеге та правозахисниця з Іраку Надя Мурад у понеділок, 10 грудня, отримали Нобелівську премію миру. Муквеге й Мурад здобули цю відзнаку за боротьбу з використанням сексуального насилля як зброї під час війн і військових конфліктів, пояснила представниця Нобелівського комітету Беріт Райс-Андерсен на церемонії нагородження в Осло.

"Вони привернули увагу до жінок в Іраку, Конго та в усьому світі", - цитує Райс-Андерсен інформагенція KNA. Сексуальні злочини не можуть залишатися непокараними і сприйматися як "побічна шкода" під час війн, підкреслила вона. Муквеге й Мурад, за її словами, є "двома найсильнішими голосами" в боротьбі з такими злочинами.

Хто така Надя Мурад

Надя Мурад у своїй промові закликала до міжнародного захисту єзидів. 25-річна Мурад виросла на півночі Іраку. Єзиди - це курдська етноконфесійна група, до якої належить Мурад. Родину дівчини у 2014 році захопили бойовики територистичного угруповання "Ісламська держава". Матір та брата Наді вбили, а її продали в сексуальне рабство разом із тисячами інших жінок-єзидок. Після трьох місяців у полоні їй вдалося втекти.

За ініціативою прем'єр-міністра федеральної землі Баден-Вюртемберг Вінфріда Кречмана (Winfried Kretschman), Мурад запросили до Німеччини. У 2016 році дівчина отримала премію Андрія Сахарова за свободу думки, яку присуджує Європарламент, і премію імені Вацлава Гавела, яку Рада Європи вручає за особливі заслуги у сфері захисту прав людини. У 2016 році Мурад стала послом доброї волі ООН.

Хто такий Деніс Муквеге

63-річний Деніс Муквеге наприкінці 1990-х заснував на сході Конго лікарню. Там лікували жінок-жертв зґвалтувань під час війни в Конго наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. Пацієнтками лікарні були понад 50 тисяч жінок.

Муквеге народився в 1955 році в родині пастора. Вивчав медицину в Бурунді, пізніше здобув у Франції кваліфікацію гінеколога. За власними словами, він намагається лікувати не лише фізичні, а й психологічні травми пацієнток.

Муквеге - кавалер французького Ордена Почесного легіону. У 2008 році він став лауреатом премії ООН з прав людини. У 2014 році лікарю вручили премію імені Сахарова за роботу з реабілітації жінок-жертв сексуального насильства.