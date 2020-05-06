В ОПУ запевняють, що безвіз із ЄС не скасують на тлі коронавірусу
Запроваджена Євросоюзом заборона на в'їзд через пандемію коронавірусу є тимчасовою і жодним чином не вплине на безвізовий режим із Україною, запевнили в Офісі президента України.
В Офісі президента України спростовують чутки про нібито скасування безвізового режиму з Євросоюзом для України
В Офісі президента України (ОПУ) Володимира Зеленського спростовують чутки про нібито скасування безвізового режиму з Євросоюзом для України. Як наголосив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, європейські держави лише поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців після їхнього закриття у зв'язку з пандемією коронавірусу.
"Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими - ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським Союзом", - сказав Жовква в інтерв'ю виданню Bituk.media, фрагменти якого наводяться на офіційному сайті президента України ввечері у вівторок, 5 травня.
Також Ігор Жовква розповів про вплив карантинних обмежень на зовнішньополітичну роботу президента. Зокрема, довелося відкласти низку візитів президентів іноземних держав до України, які планувалися на березень-квітень. Попередньо вони можуть відбутися влітку.
Чиновник ОПУ також повідомив, що Україна розглядає азійський напрямок як один із пріоритетних для розвитку міжнародних відносин. За словами Жовкви, після зняття заборони на пересування в умовах коронавірусу, ОПУ плануватиме азійське турне президента Володимира Зеленського.
Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
З біометричним паспортом у 30 країн
Після запровадження Євросоюзом безвізового режиму українці не потребують віз для короткострокових поїздок до усіх країн Євросоюзу (крім Великобританії та Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, що не входять до ЄС. Загалом це 30 європейських держав. Головна умова - наявність біометричного паспорта.
Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Три місяці в ЄС
Перебувати на території країн Шенгенської зони без візи можна не більше 90 днів протягом періоду у 180 днів. Наприклад, можна провести ціле літо на Егейському морі у Греції (на фото). Період у 90 днів - не фіксований, а вираховується під час кожного виїзду, тому треба звертати увагу на дати останніх поїздок. Порушення цього правила може мати наслідком заборону на повторний в'їзд до ЄС.
Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Без візи, але з документами
Для в'їзду до держав Шенгенської зони українцям вистачає, власне, самого біометричного паспорта. Однак співробітник міграційної служби може попросити підтвердити мету та умови поїздки, довести наявність достатньої кількості коштів для перебування на території ЄС і повернення на батьківщину.
Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Працювати - не можна, вчитись - лише на короткострокових курсах
Безвізовий режим не надає права на працевлаштування у країнах ЄС. Для цього потрібно окремо отримати дозвіл на роботу та оформити відповідну візу. Проте для участі у семінарах і короткострокових навчальних курсах до 90 днів віза не потрібна. Якщо ж навчання триватиме понад три місяці, краще звернутися до посольства або консульства країни, де відбуватиметься навчання.
Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
До родичів чи на конференцію?
У разі відвідання родичів або друзів треба мати із собою запрошення та дані про сторону, яка запрошує, - адресу та телефон. Якщо мета поїздки - участь у діловій чи науковій конференції, то бажано мати з собою запрошення на неї. А якщо йдеться про навчання, то може знадобитися підтвердження про зарахування до навчального закладу.
Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Скільки грошей треба мати з собою
Для доведення платоспроможності під час в'їзду можуть попросити показати дорожні чеки, підтвердження бронювання житла, валюту готівкою і навіть перевірити ліміт кредитної карти. Необхідна сума залежить від тривалості та вибору країни (країн) поїздки та може варіюватися: наприклад, у Латвії це лише 14 євро на день на людину, а у Естонії - уже 94 євро на день.
Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Економія часу та грошей
Звичайно, громадяни України повинні брати з собою у подорож до ЄС чимало документів, однак зворотні квитки, медичне страхування чи бронювання готелю в ЄС - все одно мають лежати в сумці. Перевага безвізу - позбавлення необхідності звертатися до консульства за візами, платити за них та чекати на їхню видачу.