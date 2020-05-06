В ОПУ запевняють, що безвіз із ЄС не скасують на тлі коронавірусу

В Офісі президента України (ОПУ) Володимира Зеленського спростовують чутки про нібито скасування безвізового режиму з Євросоюзом для України. Як наголосив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, європейські держави лише поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців після їхнього закриття у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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"Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими - ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським Союзом", - сказав Жовква в інтерв'ю виданню Bituk.media, фрагменти якого наводяться на офіційному сайті президента України ввечері у вівторок, 5 травня.

Також Ігор Жовква розповів про вплив карантинних обмежень на зовнішньополітичну роботу президента. Зокрема, довелося відкласти низку візитів президентів іноземних держав до України, які планувалися на березень-квітень. Попередньо вони можуть відбутися влітку.

Чиновник ОПУ також повідомив, що Україна розглядає азійський напрямок як один із пріоритетних для розвитку міжнародних відносин. За словами Жовкви, після зняття заборони на пересування в умовах коронавірусу, ОПУ плануватиме азійське турне президента Володимира Зеленського.

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