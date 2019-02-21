 В ООН тимчасово зняли обмеження на пересування посадовців з КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

В ООН тимчасово зняли обмеження на пересування посадовців з КНДР

Рада Безпеки ООН зняла обмеження на пересування підсанкційних чиновників з Північної Кореї на час проведення саміту між лідерами КНДР та США в Ханої.

Зустріч Кім Чен Ина та Дональда Трампа в Сінгапурі

Зустріч Кім Чен Ина та Дональда Трампа в Сінгапурі (фото з архіву)

DW.COM

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого в Ханої, повідомив господар Білого дому. Трамп також спрогнозував вражаюче економічне зростання Північної Кореї у майбутньому. (09.02.2019)

У своєму посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі. Для такого вибору є вагомі підстави. (07.02.2019)

Рада Безпеки ООН тимчасово зняла обмеження на пересування північнокорейських високопосадовців, щоб уможливити їхню участь у зустрічі лідерів КНДР та США, яка має відбутись у Ханої. В'єтнам як країна, що примає саміт, відправила до ООН відповідний запит, повідомили в середу, 20 лютого, агентству AFP представники ООН.

Обмеження пересування посадовців є частиною санкцій, запроваджених ООН проти КНДР через розробку та випробовування останньою ядерної зброї та ракет. Згідно з настановами ООН, країнам-членам організації заборонено видавати підсанкційним північнокорейським чиновникам дозволи на в'їзд.

Нагадаємо, що лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп проведуть свою другу зустріч 27-28 лютого у в'єтнамській столиці. Перший саміт відбувся в червні 2018 року в Сінгапурі. Тоді так само було тимчасово знято обмеження на пересування північнокорейських посадовців.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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