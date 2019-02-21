В ООН тимчасово зняли обмеження на пересування посадовців з КНДР

Рада Безпеки ООН тимчасово зняла обмеження на пересування північнокорейських високопосадовців, щоб уможливити їхню участь у зустрічі лідерів КНДР та США, яка має відбутись у Ханої. В'єтнам як країна, що примає саміт, відправила до ООН відповідний запит, повідомили в середу, 20 лютого, агентству AFP представники ООН.
Обмеження пересування посадовців є частиною санкцій, запроваджених ООН проти КНДР через розробку та випробовування останньою ядерної зброї та ракет. Згідно з настановами ООН, країнам-членам організації заборонено видавати підсанкційним північнокорейським чиновникам дозволи на в'їзд.
Нагадаємо, що лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп проведуть свою другу зустріч 27-28 лютого у в'єтнамській столиці. Перший саміт відбувся в червні 2018 року в Сінгапурі. Тоді так само було тимчасово знято обмеження на пересування північнокорейських посадовців.
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Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська