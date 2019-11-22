В ООН затвердили резолюцію щодо проблем мілітаризації Криму

Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного й Азовського морів". Під час голосування у понеділок, 9 грудня, резолюцію підтримали 63 країни, повідомляє представництво України при ООН на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Проти резолюції виступили 19 країн. Серед них РФ, Білорусь, Сербія, Китай, Вірменія, Куба, Киргизстан, КНДР, Венесуела та Сирія. Ще 66 країн утрималися, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Резолюція містить вимогу до РФ вивести свої війська з Криму, повідомляють у представництві України при ООН. В іншому пункті резолюції засуджується проведення Росією військових навчань та висловлюється занепокоєння через використання РФ захоплених у Криму військових підприємств, кажуть українські дипломати.

Так само у резолюціє вказується, що посилення військової присутності Росії та перешкоди для міжнародної навігації негативно позначаються на соціально-економічній ситуації в прибережних районах України, зазначається на Facebook-сторінці представництва України при ООН.

Британці кажуть про "потужний сигнал" для Росії

Тим часом представництво Великобританії при ООН назвало сьогоднішнє ухвалення резолюції "потужним сигналом" міжнародної спільноти Москві, що її "незаконна поведінка та спроби інтегрувати Крим у Росію неприпустимі".

Нагадаємо, в ООН вже не раз закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму та репресії проти інакодумців. 17 грудня 2018 року Генасамблея ООН також ухвалила резолюцію із засудженням мілітаризації Криму.