 В ООН закликали ЄС посилити зусилля задля захисту клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2019

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Новини

В ООН закликали ЄС посилити зусилля задля захисту клімату

Європейський Союз має робити значно більше, ніж раніше в справі скорочення шкідливих викидів у атмосферу та вживати необхідних для цього заходів, переконаний генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (архівне фото)

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш закликав Європейський Союз посилити зусилля для захисту клімату. Гутерріш направив голові Європейської Ради Дональду Туску листа, в якому закликав ЄС до більших заходів з метою скорочення обсягів викидів парникових газів. Текст листа оприлюднено в неділю, 16 червня.

Серед іншого генсек ООН наголосив на тому, що ЄС має поставити собі за мету, скоротити до 2030 року обсяги викидів партникових газів у атмосферу до 55 відсотків порівняно з 1990 роком, котрий вважається базовим, наводить текст листа інформагенція Reuters.

Такий заклик значно перевищує дотеперішню ціль у 40 відсотків щодо скорочення викидів. Гуттеріш зокрема наголосив, що він розраховує на те, що ЄС подаватиме всім іншим приклад у тому, як можна скоротити обсяги викидів.

Крім того, глобальне потепління потрібно зупинити на позначці в 1,5 градуса за Цельсієм, наголосив Гуттеріш. Закріплені у Паризькій кліматичній угоді цілі передбачають обмеження глобального потепління на два градуси за Цельсієм, а в кращому разі - на 1,5 градуса.

На нинішньому етапі глобальний захист клімату переживає кризу насамперед через позицію президента США Дональда Трампа, котрий ініціював вихід Сполучених Штатів з Паризької кліматичної угоди.

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