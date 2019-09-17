 В ООН закликали Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

В ООН закликали Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу

Москва повинна зняти заборону Меджлісу, заявляють в ООН. Міжнародний суд ООН постановив ще 2017 року, що РФ повинна утриматися від заборони Меджлісу, однак Москва проігнорувала це рішення.

Росія не виконує рішення суду щодо зняття заборони на діяльність Меджлісу

Росія не виконує рішення суду щодо зняття заборони на діяльність Меджлісу

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликає Росію зняти заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Про це місія ООН повідомила на своїй сторінці у Facebook, у неділю, 29 вересня.

DW.COM

Представник України в ООН передав генсеку організації офіційну заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. (18.05.2019)

Депортація кримських татар у 1944 році визнана в Україні геноцидом. Про те, як пам'ять загиблих шанують у цей день у Криму, DW запитала заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова. (18.05.2019)

Росія заборонила діяльність Меджлісу три роки тому - 29 вересня 2016 року. Верховний суд Російської Федерації залишив чинним рішення про заборону Меджлісу, яке раніше ухвалив суд в анексованому Криму.

Однак у 2017 році Міжнародний суд ООН постановив, що Росія повинна утриматися від заборони Меджлісу. Проте Росія це рішення проігнорувала. У місії ООН наголосили, що через це представницький орган кримських татар не може виконувати свої функції й дотепер.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу повідомив, що з початку 2019 року російські силовики затримали в анексованому Криму 57 кримських татар.

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Скасування заборони Меджлісу: що має зробити Росія (20.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Скасування заборони Меджлісу: що має зробити Росія (20.04.2017)  

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