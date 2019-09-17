В ООН закликали Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликає Росію зняти заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Про це місія ООН повідомила на своїй сторінці у Facebook, у неділю, 29 вересня.

Росія заборонила діяльність Меджлісу три роки тому - 29 вересня 2016 року. Верховний суд Російської Федерації залишив чинним рішення про заборону Меджлісу, яке раніше ухвалив суд в анексованому Криму.

Однак у 2017 році Міжнародний суд ООН постановив, що Росія повинна утриматися від заборони Меджлісу. Проте Росія це рішення проігнорувала. У місії ООН наголосили, що через це представницький орган кримських татар не може виконувати свої функції й дотепер.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу повідомив, що з початку 2019 року російські силовики затримали в анексованому Криму 57 кримських татар.