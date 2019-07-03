В ООН закликали припинити повертати мігрантів до Лівії

В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та в Міжнародній організації з міграції (МОМ) у середу, 3 липня, закликали припинити практику повернення до Лівії мігрантів, яких затримують у Середземному морі. Заява була оприлюднена невдовзі після авіаудару на табір для біженців у Лівії, внаслідок якого загинули щонайменше 44 особи.

До цього в управлінні вже заявляли про ризики перебування людей у таборі для біженців біля столиці Лівії Триполі. Також в ООН закликали провести незалежне розслідування та виявити винних у авіаударі.

Крім того, авіаудар на табір біженців засудили і у Євросоюзі. Верховна представниця ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні наголосила, що "насильство щодо громадян, зокрема біженців і мігрантів, є абсолютно непипустимим".

Нагадаємо, у ніч на 3 липня внаслідок авіанападу на табір біженців неподалік від столиці Лівії Триполі загинули щонайменше 44 особи і понад 130 отримали важкі поранення. Табір, який зазнав авіанальоту, розташований неподалік військової бази. В уряді Лівії, визнаному міжнародною спільнотою, заявляють, поклали відповідальність за наліт на самопроголошену "Лівійську національну армію" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара.

Серед загиблих переважно африканські мігранти, які мали намір дістатись Європи. У подібних таборах, які перебувають під контролем уряду Лівії, перебувають тисячі біженців. Правозахисники та представники ООН описують обстановку в таборах як "нелюдську".

Збройне протистояння у Лівії

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. За даними ООН, з квітня внаслідок збройного протистояння загинули вже понад 650 людей, ще три тисячі осіб отримали поранення.

75-річний генерал Халіфа Хафтар - колишній соратник Муамара Каддафі, який прийшов до влади після повалення монархії в 1969 році і якого убили у 2011 році. Однак з 1990-х років Хафтар став одним з найвпливовіших супротивників Каддафі.