 В Оманській затоці сталися інциденти з двома танкерами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Новини

В Оманській затоці сталися інциденти з двома танкерами

Два нафтові танкери загорілися поблизу Ормузської протоки, що з'єднує Перську і Оманську затоки. Ймовірно, причиною міг стати напад.

Танкер Front Altair

Танкер Front Altair

Два нафтові танкери загорілися у Оманській затоці поблизу Ормузської протоки, через яку на світовий ринок потрапляє більшість нафти, видобутої в країнах Перської затоки. Загоряння, як припускають, могло статися внаслідок нападу. Гамбурзька судноплавна компанія Bernhard Schulte Shipmanagement повідомила в четвер, 13 червня, що її танкер Kokuka Courageous пошкоджений. Судно евакуйоване, один з членів команди зазнав легкого поранення, заявив представник Bernhard Schulte.

Другий з постраждалих нафтотанкерів Front Altair, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить норвезькій компанії Frontline. Відомство морського судноплавства Норвегії повідомило про вибухи і пожежу на борту танкера.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент, немає також достовірних відомостей про те, як саме були атаковані танкери. Попередні повідомлення про те, що один з охоплених пожежею танкерів затонув, не відповідає дійсності, пише агенція dpa.

Представник п'ятого флоту ВМС США, що базується в Бахрейні, повідомив, що американські військові отримали з танкерів два сигнали лиха і надали їм допомогу на місці.

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