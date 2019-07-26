 В Окружному адміністративному суді Києва антикорупціонерів назвали ″зашквареним пройдисвітами″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Новини

В Окружному адміністративному суді Києва антикорупціонерів назвали "зашквареним пройдисвітами"

Окружний адміністративний суд Києва у грубій манері спростував повідомлення, поширені Центром протидії корупції.

Юстиція

В Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) обурились "грубим умисним перекручуванням та спотворенням фактів одіозними професійними громадськими діячами" щодо судді цього суду Євгена Аблова. Про це йдеться в заяві пресслужби ОАСК, поширеній у середу, 11 грудня.

Заява суду стосується розгляду напередодні Вищою радою правосуддя (ВРП) дисциплінарного провадження щодо судді Аблова, щодо якого низка ЗМІ в Україні з посиланням на директора Центру протидії корупції Віталія Шабуніна ніби поширила неправдиву інформацію.

"Інформація зашкварених активістів-підприємців є абсолютно недостовірною. Вона зовсім не відповідає обставинам справи. Хоча, ми прекрасно розуміємо, що безграмотні писаки зводять наклеп умисно, відпрацьовуючи свої брудні гонорари і виконуючи завдання з дискредитаціїсудді Аблова та всього ОАСК", - пояснює свою позицію ОАСК. У суді вважають, що щодо нього також чиняться "брудні інсинуації".

Що ВРП вирішила щодо Аблова 

Як відомо, суддя ОАСК Аблов протягом 9 грудня 2013 року розглянув та задовольнив позови, за якими барикади на Майдані у Києві ніби перешкоджали вільному пересуванню, чим зобов'язав МВС та міську адміністрацію розблокувати "автомобільні дороги та вулиці", на яких відбувався Євромайдан. На підставі цього рішення відбулася спроба розгону протестувальників у ніч з 10 на 11 грудня.

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Щодо судді Аблова як "судді Майдану" громадськими активістами подавалися скарги до ВРП. Щодо них ухвалювалися різні рішення, зокрема і про притягнення до дисциплінарної відповідальності, які оскаржувались Абловим. Саме 10 грудня ВРП розглядала одну із таких скарг і вирішила змінити рішення щодо Аблова, застосувавши до нього "дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців".

При цьому, як повідомили в ОАСК, ВРП в межах дисциплінарного провадження щодо судді Аблова досліджувала "обставини правомірності самовідводу під час розгляду адміністративної справи, абсолютно не пов'язаної з подіями 2013-2014 років".

Зважаючи на ніби неправдиві повідомлення щодо розгляду справи Аблова, ОАСК однак пояснив, що "брехливі публікації створюються штучно, спеціально навченими безпринципними одними й тими ж людьми і не безкоштовно". Згідно з повідомленням ОАСК, саме ці люди формують у громадськості "збочене уявлення про судову систему". "Це якраз ті діячі, котрі волають про доброчесність чи недоброчесність суддів. Насправді ж, їхня строката біографія та особиста моральна планка не дозволяє навіть вимовляти це слово - доброчесність!" - вказує на цих осіб ОАСК.

У суді запропонували для перевірки інформації завжди звертатись до пресслужби суду, "а не до різних пройдисвітів".

Нагадаємо, наприкінці листопада цього року відбувся другий загальнонаціональний форум прессекретарів судів "Майстерність та безпека", організований ВРП, а також проектом ЄС "ПРАВО-Justice" та українсько-канадським проектом підтримки судової реформи. За даними ВРП, у форумі взяли участь 40 прессекретарів судів різних регіонів України.

Дивитись відео 15:40

Голова Верховного суду України про Зеленського, тиск на суддів та судову реформу Порошенка (26.11.2019)

Посилання в інтернеті

Заява пресслужби ОАСК

Повідомлення ВРП від 10 грудня

Аудіо й відео до теми

Голова Верховного суду України про Зеленського, тиск на суддів та судову реформу Порошенка (26.11.2019)  

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