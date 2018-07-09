В Одесі розпочалися українсько-американські навчання "Сі Бриз-2018"

У місті Одеса відбулася церемонія відкриття цьогорічних міжнародних військових маневрів "Сі Бриз-2018" (Sea Breeze-2018). У понеділок, 9 липня, в урочистостях з нагоди початку військових навчань взяв участь командувач Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Ігор Воронченко, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За даними Воронченка, в цьогорічних навчаннях візьмуть участь представники 19 країн. Загальна чисельність особового складу становитиме понад дві тисячі людей, додав Вороненко.

До морської частини навчань залучать 30 кораблів і катерів, зокрема турецький підводний човен; до повітряної - понад 20 літальних апаратів. Тема маневрів - "Проведення національної морської операції з безпеки в кризовому регіоні".

Особливістю цьогорічних маневрів буде те, що управління всіма складовими навчань здійснюватиметься з борту флагмана 6-го флоту ВМС США Mount Whitney. Цей американський бойовий корабель уперше бере участь у щорічних маневрах "Сі Бриз".

Основними елементами та завданнями навчань стануть дії протичовнової та протиповітряної оборони, висадка морського десанту, тактичне маневрування. Район проведення навчань - Одеська та Миколаївська області, а також полігони північно-західної частини Чорного моря.