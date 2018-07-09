 В Одесі розпочалися українсько-американські навчання ″Сі Бриз-2018″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Одесі розпочалися українсько-американські навчання "Сі Бриз-2018"

У Збройних силах України (ЗСУ) розраховують на участь у цьогорічних міжнародних маневрах "Сі Бриз" понад двох тисяч військових з 19 країн.

Sea Breeze

На маневрах "Сі Бриз" (архівне фото)

У місті Одеса відбулася церемонія відкриття цьогорічних міжнародних військових маневрів "Сі Бриз-2018" (Sea Breeze-2018). У понеділок, 9 липня, в урочистостях з нагоди початку військових навчань взяв участь командувач Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Ігор Воронченко, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

В акваторії Чорного моря почалися багатонаціональні навчання Sea Breeze 2017. Головна мета - відпрацювати планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО. (10.07.2017)

Триденні маневри в рамках програми "Сі Бриз" відбуватимуться за участі військово-морських сил України, США та низки інших країн. Росія називає навчання недоречними. (08.09.2014)

У 2017 році в Україні планується провести три масштабні військові навчання, зокрема, "Сі Бриз - 2017" та "Репід Трайдент - 2017". (19.01.2017)

За даними Воронченка, в цьогорічних навчаннях візьмуть участь представники 19 країн. Загальна чисельність особового складу становитиме понад дві тисячі людей, додав Вороненко.

До морської частини навчань залучать 30 кораблів і катерів, зокрема турецький підводний човен; до повітряної - понад 20 літальних апаратів. Тема маневрів - "Проведення національної морської операції з безпеки в кризовому регіоні".

Особливістю цьогорічних маневрів буде те, що управління всіма складовими навчань здійснюватиметься з борту флагмана 6-го флоту ВМС США Mount Whitney. Цей американський бойовий корабель уперше бере участь у щорічних маневрах "Сі Бриз".

Основними елементами та завданнями навчань стануть дії протичовнової та протиповітряної оборони, висадка морського десанту, тактичне маневрування. Район проведення навчань - Одеська та Миколаївська області, а також полігони північно-західної частини Чорного моря.

Дивитись відео 00:57
Now live
00:57 хв

Україна - старий-новий "аспірант НАТО" (12.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Україна - старий-новий "аспірант НАТО" (12.03.2018)  

Також за темою

Ukraine Militärmanöver Sea Breeze 2015

В Одесі стартували багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2017" 10.07.2017

В акваторії Чорного моря почалися багатонаціональні навчання Sea Breeze 2017. Головна мета - відпрацювати планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО.

Hetman Sahaydachnij Fregatte

За підтримки НАТО: Україна готується відбивати атаки Росії з моря 14.06.2017

Військово-морські сили України спільно з експертами НАТО розробляють план протидії можливій російській агресії з моря. Після анексії Криму Україна відчуває гостру нестачу військових кораблів та катерів.

NATO-Manöver Rapid Trident

Рада дозволила участь іноземних солдатів у військових навчаннях в Україні 18.01.2018

Українські депутати схвалили допуск підрозділів збройних сил інших держав для участі у військових навчаннях на території України у 2018-му році.

Докладно

Banknoten (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

Куди йдуть європейські гроші

Київський Інститут економічних досліджень та політичних консультацій порахував, скільки Україна отримала грошей від ЄС. 

За вживані запчастини, знайдені на автозвалищі, клієнти платять вчетверо менше ніж за нові

Як шукають автозапчастини на німецькому автоцвинтарі (відео)

Німці змінюють за життя близько 11 автівок. Старі авто опиняються на звалищах, навіть цілком справні. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  