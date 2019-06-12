 В Одесі під час пожежі в готелі загинули вісім людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Одесі під час пожежі в готелі загинули вісім людей

Унаслідок пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" загинули вісім осіб, ще 10 постраждали, повідомляє пресслужба ДСНС України.

Пожежа в Одесі (фото з архіву)

Одеський пожежник (фото з архіву)

В одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа. Вогонь спалахнув у ніч на суботу, 17 серпня, повідомляє сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Унаслідок пожежі загинули вісім осіб, ще 10 дістали ушкоджень. З 10 постраждалих семеро було врятовано підрозділами ДСНС, наголошується в повідомленні.

За даними відомства, станом на 04:32 за місцевим часом пожежу ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів. Жодних інших деталей про причини виникнення вогню не наводиться.

Повідомляється, що готель розміщено на вулиці Водопровідна, 1а.

Тим часом у місцевому управлінні Національної поліції України оголосили брифінг щодо цього інциденту. Початок заходу о 10:30.

  • Вогонь вийшов з-під контролю

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Вогонь вийшов з-під контролю

    На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.

  • Зусилля пожежних служб

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Зусилля вогнеборців

    Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.

  • Пожежні роботи у районі Макрімалліс

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Заклик до ЄС

    На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.

  • Масова евакуація

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Масова евакуація

    На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.

  • Небо палає

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Небо палає

    На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.

  • Випалено, сплюндровано

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Випалено, сплюндровано

    Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.

  • Наслідки пожеж

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Наслідки пожеж

    Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.

    Автор: Інес Айзеле


Дивитись відео 01:14

Нищівні пожежі в Сибіру: катастрофічні наслідки для цілої планети (01.08.2019)

DW.COM

Кількість жертв пожежі в анімаційній студії в Кіото збільшилась

Пожежа, що сталася внаслідок підпалу в японському Кіото, забрала життя щонайменше 33 осіб. Ще 36 людей постраждали, кілька у важкому стані перебувають в лікарнях. (18.07.2019)  

Вибухи на арсеналі в Красноярському краї Росії: постраждали 12 людей

Внаслідок вибухів та пожежі на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії евакуювали понад дев'ять тисяч людей. Існує небезпека підриву окремих боєприпасів. (06.08.2019)  

Пожежу на арсеналі під Ачинськом у Росії повністю ліквідовано

Детонація боєприпасів на складі у Красноярському краї Росії припинилася, пожежу вдалося загасити. Евакуйованим раніше місцевим жителям дозволили повернутися до своїх домівок. (06.08.2019)  

Греція бореться з лісовими пожежами

Стовпи диму уже кілька днів піднімаються над лісами Греції. Найгірша ситуація на острові Евбея в Егейському морі. (14.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Нищівні пожежі в Сибіру: катастрофічні наслідки для цілої планети (01.08.2019)  

Також за темою

Ukraine Brand in psychiatrischem Krankenhaus in Odessa

Пожежа в лікарні Одеси: помер іще один потерпілий 12.06.2019

Кількість загиблих унаслідок пожежі у корпусі психіатричної лікарні в Одесі зросла до семи осіб, повідомили у ДСНС.

Symbolbild Selbstverbrennung

Трагедія в дитячому таборі на Одещині: двоє загиблих 16.09.2017

В одному з дитячих таборів у Одеській області сталася пожежа. Вогонь забрав життя двох дітей, ще одна дитина вважається зниклою безвісти.

Ukraine Drei Mädchen sterben bei Brand in Ferienlager

Трагедія в Одесі - чи будуть покарані винні? 18.09.2017

Пожежа в дитячому таборі відпочинку в Одесі забрала життя трьох дітей. Чи будуть покарані винні в цій трагедії.

Реклама

Докладно

Трамп хоче купити Гренландію - карикатура Сергія Йолкіна

Назустріч новому штату - Трамп хоче купити Гренландію?

Дональд Трамп зацікавився можливістю купівлі Гренландії. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.  

default

Бум позашляховиків у ФРН - а як же ж захист клімату?

Любиш узяток, люби й даток, вважає Томас Шпан.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  