В Одесі під час пожежі в готелі загинули вісім людей

В одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа. Вогонь спалахнув у ніч на суботу, 17 серпня, повідомляє сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Унаслідок пожежі загинули вісім осіб, ще 10 дістали ушкоджень. З 10 постраждалих семеро було врятовано підрозділами ДСНС, наголошується в повідомленні.

За даними відомства, станом на 04:32 за місцевим часом пожежу ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів. Жодних інших деталей про причини виникнення вогню не наводиться.

Повідомляється, що готель розміщено на вулиці Водопровідна, 1а.

Тим часом у місцевому управлінні Національної поліції України оголосили брифінг щодо цього інциденту. Початок заходу о 10:30.

Греція бореться з лісовими пожежами Вогонь вийшов з-під контролю На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.

Греція бореться з лісовими пожежами Зусилля вогнеборців Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.

Греція бореться з лісовими пожежами Заклик до ЄС На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.

Греція бореться з лісовими пожежами Масова евакуація На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.

Греція бореться з лісовими пожежами Небо палає На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.

Греція бореться з лісовими пожежами Випалено, сплюндровано Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.

Греція бореться з лісовими пожежами Наслідки пожеж Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб. Автор: Інес Айзеле

