 В Одесі підіймають затонулий танкер ″Делфі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

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В Одесі підіймають затонулий танкер "Делфі"

Танкер "Делфі" зазнав аварії в Одеській затоці ще в листопаді минулого року. Після перевертання танкера судновласникам знадобиться два тижні, щоб транспортувати його на місце майбутньої дислокації.

Танкер Делфі, архіве фото

В Одесі у суботу, 18 липня, почали перевертати танкер "Делфі", що затонув минулого листопада. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций. За його словами, необхідно довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль і потім прибрати з пляжу. "Представники судновласника нас запевнили, що після перевертання танкера їм знадобиться два тижні, щоб транспортувати його на місце майбутньої дислокації", - зазначив Куций.

Він додав, що наразі мобілізовані всі учасники: Адміністрація морських портів України, капітанія Одеського порту, до процесу також долучилися представники бізнесу, які надали буксир для перевертання судна. Доки тривають роботи людей попросили не відпочивати на пляжі.

Танкер "Делфі" під прапором Молдови зазнав аварії в Одеській затоці в листопаді 2019 року. Як пояснила адміністрація морських портів України, спочатку він перебував у нейтральних водах і не подавав заявок на вхід до Одеського чи Південного морських портів. Але згодом було подано сигнал про те, що судно зазнає лиха, залишилося без палива, з двигуном, що не працює. Із судновласником було узгоджено буксирування танкера для постановки до вільного причалу в порту "Очаків". У ніч на 22 листопада Delfi вдалося закріпитися якорем на відстані близько однієї милі від берега в районі пляжу "Дельфін".

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