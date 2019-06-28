В Одесі провели ходу на підтримку ЛГБТ

Учасники акції "Одеса-Прайд 2019" у суботу, 31 серпня, провели пішу ходу у центрі міста. За правопорядком стежили поліцейські та нацгвардійці, повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

"Поодинокі спроби деяких агресивно налаштованих громадян вчинити провокацію та розпочати конфлікт з учасниками ходи та правоохоронцями відразу ж припинялися. Завдяки профілактичним заходам сутички між учасниками та противниками акції вдалося уникнути", - зазначили в поліції. У відомстві додали, що склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство відносно трьох осіб.

В акції взяли участь близько 300 осіб, їх охороняли 500 силовиків, інформує агенція "Українські новини" з посиланням на дані Одеської міської ради. "Учасники зібралися в Грецькому парку, вони розгорнули великий райдужний прапор. На заході була присутня делегація з Мюнхена (близько 30 осіб), а також представники шести європейських посольств", - йдеться у повідомленні. Учасники акції скандували: "Наша позиція - це свобода. Одеса - вільне місто".

Нагадаємо, 23 червня у Києві пройшов "Марш рівності" на підтримку ЛГБТІ-спільноти. У ньому взяла участь рекордна кількість людей - 2,5 тисячі осіб.

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