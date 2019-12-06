В Одесі на місці пожежі виявили тіла ще двох загиблих

В Одесі під час пошукових робіт на місці пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в п'ятницю, 6 грудня, виявили тіла ще двох загиблих. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на її сайті. Таким чином, кількість загиблих внаслідок пожежі зросла до чотирьох, йдеться на сайті ДСНС.

Раніше в управлінні Нацполіції в Одеській області повідомили про виявлення правоохоронцями на місці пожежі тіла загиблої. "Це - жінка. Її особа встановлюється", - вказано в повідомленні Нацполіції.

"За інформацією Національної поліції, доля 11 осіб залишається невідомою, проводяться заходи щодо встановлення їх ймовірного місця знаходження", - зазначається у повідомленні на сайті ДСНС. У службі також повідомляють про 18 осіб, які досі перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували.

Співробітники Національної поліції почали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Поліція намагається встановити причину загоряння. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

Раніше Кабмін підтримав ініціативу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо створення урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі.