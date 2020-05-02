В Одесі згадують загиблих під час заворушень 2 травня 2014 року

Сотні людей у суботу, 2 травня, поклали в Одесі квіти до Будинку профспілок на Куликовому полі, де шість років тому під час заворушень та пожежі загинули 42 особи. Вшанування пам'яті загиблих відбулося на тлі карантинних заходів, при цьому за порядком стежили понад 1500 правоохоронців, повідомляє агентство dpa.

Також одесити покладають квіти до місця загибелі двох учасників проукраїнського мітингу, повідомляє місцеве інтернет-видання "Думская". Нагадаємо, що 2 травня 2014 року під час протистояння учасників проукраїнського і проросійського мітингів загинуло 48 осіб, 42 з яких - внаслідок пожежі в Будинку профспілок.

Тим часом президент України Володимир Зеленський в день шостих роковин загибелі людей під час масових акцій в Одесі 2 травня 2014 року заявив, що держава повинна забезпечити ефективне й неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня. "Сьогодні - шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих. Той чорний день забрав майже півсотні людських життів. Це важкий епізод нашої нової історії, але ми обов'язково маємо його пам'ятати, якщо хочемо будувати сучасну і сильну Україну. Тому що тільки сильна країна відверто говорить не тільки про свої досягнення, а й про власні трагедії", - написав Зеленський у Facebook.

Він наголосив, що сьогодні в українському суспільстві стоїть низка питань, що потребують чесних відповідей, і питання "Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року?"- одне з них. "Переконаний, що держава повинна зробити все, щоб забезпечити ефективне і неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня. Кожен з нас має зробити все, щоб подібне більше ніколи не повторилося. А наш спільний виклик - разом зробити все, щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних "цілей". Щоб Україна була землею не розбрату, а братства. Де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь - мирна, квітуча і єдина країна", - зазначив президент.

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ООН: Прогресу в розслідуванні немає

Напередодні голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер заявила, що жодна особа так і не була притягнена до відповідальності за 48 вбивств та смертей в Одесі. "За рік, що минув, не було істотного прогресу в розслідуванні чи судових процесах. Щодо смертей в центрі міста, то ні розслідування, ні судові процеси не просунулися вперед з 2 травня 2019 року. Ми також бачимо, відсутність прогресу у розслідуванні смертей на Куликовому Полі. Також ми не бачили істотного прогресу у кримінальних провадженнях щодо співробітників поліції, обвинувачуваних у неналежному реагуванні на сутички та заворушення", - сказала Богнер.

Місія ООН відзначає лише певний прогрес був досягнутий у справі колишнього начальника ГУ міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, обвинувачуваного у зловживанні владою чи службовими повноваженнями та залишенні в небезпеці. За останні 12 місяців відбулося близько 25 засідань.

"Я закликаю українську владу забезпечити притягнення до відповідальності винних в насильстві 2 травня. Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування вбивств та насильницьких смертей. Голови судів мають надати пріоритет кримінальним провадженням у незавершених справах. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких", - підсумувала Богнер.