В Одесі затримали власника готелю "Токіо Стар", де сталася пожежа

Про затримання власника готелю "Токіо Стар" в Одесі Вадима Чорного повідомила обласна прокуратура. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.
Українські правоохоронці затримали Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар" в Одесі, де сталася пожежа, в якій загинули дев'ять людей. Про це повідомила прокуратура Одеської області на своїй сторінці у Facebook. Затримання відбулося в суботу, 17 серпня.
"Наразі прокуратура готує вказаній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев'яти людей та клопотання про обрання запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні.
У поліції говорили про три основні версії виникнення пожежі. Водночас у прокуратурі уточнили, що найбільш вірогідною версією є загорання проводів у електрощитовій. Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вносила приписи, аби порушення протипожежної безпеки були усунуті.
"Ми будемо аналізувати, як саме керівництвом ДСНС контролювалось усунення таких недоліків, яким чином приміщення вводилося в експлуатацію та як саме ця будівля трамвайного депо стала приватною та використовувалася під готель", - зазначив прокурор Одещини Олег Жученко.
Раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що власник готелю "Токіо Стар" відповість за цю трагедію. "Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю", - пообіцяв президент. Сам Чорний у коментарі ЗМІ висловив готовність нести відповідальність, якщо буде встановлена провина з його боку.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розпорядився розпочати масштабні перевірки місць відпочинку громадян, насамперед готелів та санаторіїв.
Як повідомлялося, жертвами пожежі в готелі "Токіо Стар" стали дев'ять осіб. Ще 10 дістали різноманітних ушкоджень, у тому числі й сильні опіки. Серед постраждалих - двоє іноземців і дитина.
У ДСНС повідомили, що одеський готель "Токіо Стар", де виникла пожежа, був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. За даними відомства, це - двоповерхова будівля з 270 номерами, з яких багато навіть не мали вікон. У ДСНС вказали, що в липні цього року було заплановано перевірку готелю, але його форма власності змінилася і представників держслужби не допустили до перевірки.
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