 В Одесі затримали власника готелю ″Токіо Стар″, де сталася пожежа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2019

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Новини

В Одесі затримали власника готелю "Токіо Стар", де сталася пожежа

Про затримання власника готелю "Токіо Стар" в Одесі Вадима Чорного повідомила обласна прокуратура. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.

Пожежа в готелі Токіо Стар у Одесі

Наслідки пожежі в готелі "Токіо Стар" у Одесі

Українські правоохоронці затримали Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар" в Одесі, де сталася пожежа, в якій загинули дев'ять людей. Про це повідомила прокуратура Одеської області на своїй сторінці у Facebook. Затримання відбулося в суботу, 17 серпня.

"Наразі прокуратура готує вказаній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев'яти людей та клопотання про обрання запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні.

У поліції говорили про три основні версії виникнення пожежі. Водночас у прокуратурі уточнили, що найбільш вірогідною версією є загорання проводів у електрощитовій. Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вносила приписи, аби порушення протипожежної безпеки були усунуті.

"Ми будемо аналізувати, як саме керівництвом ДСНС контролювалось усунення таких недоліків, яким чином приміщення вводилося в експлуатацію та як саме ця будівля трамвайного депо стала приватною та використовувалася під готель", - зазначив прокурор Одещини Олег Жученко.

Раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що власник готелю "Токіо Стар" відповість за цю трагедію. "Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю", - пообіцяв президент. Сам Чорний у коментарі ЗМІ висловив готовність нести відповідальність, якщо буде встановлена провина з його боку.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розпорядився розпочати масштабні перевірки місць відпочинку громадян, насамперед готелів та санаторіїв.

Як повідомлялося, жертвами пожежі в готелі "Токіо Стар" стали дев'ять осіб. Ще 10 дістали різноманітних ушкоджень, у тому числі й сильні опіки. Серед постраждалих - двоє іноземців і дитина.

У ДСНС повідомили, що одеський готель "Токіо Стар", де виникла пожежа, був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. За даними відомства, це - двоповерхова будівля з 270 номерами, з яких багато навіть не мали вікон. У ДСНС вказали, що в липні цього року було заплановано перевірку готелю, але його форма власності змінилася і представників держслужби не допустили до перевірки.

  • Вогонь вийшов з-під контролю

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Вогонь вийшов з-під контролю

    На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.

  • Зусилля пожежних служб

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Зусилля вогнеборців

    Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.

  • Пожежні роботи у районі Макрімалліс

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Заклик до ЄС

    На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.

  • Масова евакуація

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Масова евакуація

    На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.

  • Небо палає

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Небо палає

    На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.

  • Випалено, сплюндровано

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Випалено, сплюндровано

    Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.

  • Наслідки пожеж

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Наслідки пожеж

    Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого в пожежі у готелі в Одесі

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