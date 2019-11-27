 В Одесі горить коледж, є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

В Одесі горить коледж, є жертви

Пожежа сталась на третьому поверсі одеського коледжу економіки та права, госпіталізовані студенти та пожежники. ЗМІ повідомляють про загиблу викладачку.

Одеський пожежник (фото з архіву)

Одеський пожежник (фото з архіву)

DW.COM

Деякі з 270 кімнат готелю "Токіо Стар" в Одесі не мали вікон, повідомили в ДСНС. Четверо з постраждалих - у критичному стані. Зеленський пообіцяв притягти власника закладу до відповідальності. (17.08.2019)

Кількість загиблих унаслідок пожежі у корпусі психіатричної лікарні в Одесі зросла до семи осіб, повідомили у ДСНС. (12.06.2019)

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі 6-поверхового навчального корпусу вранці у середу, 4 грудня, виникла пожежа. За даними держслужби з надзвичайних ситуацій, одна постраждала 33-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

За офіційними даними, внаслідок пожежі постраждали 14 осіб, з них шестеро вогнеборців. ЗМІ повідомляють про те, що до лікарень доставлені 18 людей, з них семеро студентів.

Площа пожежі орієнтовно складає 2000 квадратних метрів, а її ліквідація триває на час публікації.

Нагадаємо, цього року 10 червня, у  обласній клінічній психіатричній лікарні Одесиспалахнула пожежа, внаслідок якої загинули семеро осіб. У ніч 17 серпня пожежа сталась в одеському готелі "Токіо Стар", тоді загинули дев'ятеро осіб, ще 10 були травмовані, а також одержали сильні опіки. 

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