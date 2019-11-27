В Одесі горить коледж, є жертви

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі 6-поверхового навчального корпусу вранці у середу, 4 грудня, виникла пожежа. За даними держслужби з надзвичайних ситуацій, одна постраждала 33-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

За офіційними даними, внаслідок пожежі постраждали 14 осіб, з них шестеро вогнеборців. ЗМІ повідомляють про те, що до лікарень доставлені 18 людей, з них семеро студентів.

Площа пожежі орієнтовно складає 2000 квадратних метрів, а її ліквідація триває на час публікації.

Нагадаємо, цього року 10 червня, у обласній клінічній психіатричній лікарні Одесиспалахнула пожежа, внаслідок якої загинули семеро осіб. У ніч 17 серпня пожежа сталась в одеському готелі "Токіо Стар", тоді загинули дев'ятеро осіб, ще 10 були травмовані, а також одержали сильні опіки.