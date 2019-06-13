 В ОБСЄ схвалили проект резолюції про енергетичну безпеку Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Новини

В ОБСЄ схвалили проект резолюції про енергетичну безпеку Європи

Газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" посилюють вплив РФ на інші країни, заявив представник США на засіданні комітету ПА ОБСЄ.

Спорудження Північного потоку-2 планують завершити в 2019 році

Спорудження "Північного потоку-2" планують завершити в 2019 році

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) підтримав проект резолюції про енергетичну безпеку регіону. За проект документа в неділю, 7 липня, проголосували 39 членів комітету.

У проекті резолюції згадуються російські газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", пункт про них запропонувала додати американська делегація.

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У Сенаті США зареєстрували законопроет, що передбачає санкції щодо компаній, котрі прокладають труби для "Північного потоку-2". (14.05.2019)

Зокрема, "Північний потік-2" "збільшує залежність від єдиного джерела" енергоресурсів, наголосив конгресмен Сполучених Штатів Лі Зельдін. Це може негативно позначитися на "друзях із Центральної та Східної Європи", а також "спричинити зростання корупції і нестабільності в регіоні", додав він.

"Турецький потік" націлений на "збільшення впливу Росії на інші країни", вважає представник делегації США. За його словами, демократичні інститути не повинні "ставати заручниками" поставок енергоресурсів.

Турецька делегація, своєю чергою, виступила проти поправки американської сторони, розцінивши її як "абсолютно необгрунтовану і помилкову". В європейських країн має бути право вибирати, чи приєднуватися їм до "Турецькому потоку", зауважила турецька сторона.

Газопровід "Північний потік-2", будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з "Північним потоком". Роботи планується завершити в 2019 році. Проти його спорудження активно виступають Україна, США, Польща та країни Балтії 

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