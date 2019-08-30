В ОБСЄ стурбовані через обшуки на "Суспільному"

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив про стурбованість після проведення обшуків в офісі та помешканнях співробітників Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Державним бюро розслідувань (ДБР) за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 30 серпня.

"Мене хвилює сьогоднішній обшук в офісі НСТУ та помешканнях менеджерів мовника, зокрема Зураба Аласанії. Я закликаю владу утримуватися від будь-якого тиску на незалежність суспільних засобів масової інформації", - написав Дезір у соцмережі Twitter.

У "Суспільному" називають обшуки спробою залякування незалежного ЗМІ

Згодом "Суспільне" опублікувало власну заяву. У ній зазначається, що обшуки провели згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 1 серпня 2019 року. У ДБР співробітників медіакомпанії підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.

Зокрема, йдеться про факт закупівлі для телерадіокомпанії аудіовізуального обладнання у 2017 році. "Також в ухвалі згадують про земельну ділянку, що є в складі статутного капіталу телерадіокомпанії, та діяльність благодійного фонду "Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні". Як пов'язані ці три факти - важко навіть уявити", - йдеться в повідомленні.

На "Суспільному" зауважують, що в ухвалі нічого не зазначено, про які саме порушення закупівлі йде мова і запевняють, що усі закупівлі в телерадіокомпанії проводять згідно із законодавством - через систему Prozzoro.

Щодо земельної ділянки, то у "Суспільному" стверджують, що керівництво телерадіокомпанії раніше виявило незаконні дії державного реєстратора, який зареєстрував на території компанії право власності нерухомого майна за сторонньою юридичною особою. Зазначається, що працівники компанії самі звернулися до правоохоронних органів, але не отримали допомоги у вирішенні ситуації.

Також у заяві зазначається, що благодійний фонд "Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні", де також провели обшуки, є окремою юридичною особою і не входить до складу телерадіокомпанії.

Ці обшуки мовник розцінює як спробу залякати керівників "єдиної незалежної медіакомпанії країни, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, не обслуговує інтереси політиків чи олігархів".

Аласанія: Цими обшуками ДБР демонструє м'язи

Голова правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія заявив, що ДБР не підслідне проводити обшуки, пов'язані із суспільним мовником. "Підслідність ДБР - це державні компанії, а ми такою не є. Чи є думки про політичні корені, пов'язані зі свободою слова? І чи не пов'язано це з позовом пана Богдана до програми Схеми і до НСТУ? Не знаю, мені поки здається, ДБР демонструє м'язи і "ставить себе на районі", показує новій владі, що в строю правоохоронців вони теж помітні", - написав він у Facebook після обшуків у власному помешканні. Аласанія запевнив, що у разі тиску на "Суспільне", "мовчати" не буде.

Як повідомлялося, ДБР за оперативного супроводу СБУ вранці у п'ятницю, 30 серпня, провело санкціоновані обшуки у приміщенні "Національної суспільної телерадіокомпанії України". Як пояснила пресслужба ДБР, слідчі дії проводять у рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб НСТУ. Обшуки жодним чином не перешкоджають роботі суспільного мовника та проводяться з дотриманням усіх вимог Кримінального процесуального кодексу України, заявили в ДБР.