 В ОБСЄ занепокоєні українським законопроектом про блокування сайтів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

В ОБСЄ занепокоєні українським законопроектом про блокування сайтів

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ занепокоєний законопроектом, що дозволяє блокувати сайти.

В ОБСЄ відреагували на український законопроект, що дозволяє блокувати сайти

В ОБСЄ відреагували на український законопроект, що дозволяє блокувати сайти

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння щодо українського законопроекту, що дозволяє блокувати сайти. Про це йдеться в заяві, опублікованій у п'ятницю, 6 липня, на сайті ОБСЄ.

Йдеться про законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", що має на меті блокування кібератак. На думку Дезіра, такий закон може загрожувати вільному доступу до інформації в Інтернеті.

"Я закликаю законодавців серйозно переглянути текст законопроекту і збалансувати питання безпеки з правом громадян на свободу висловлювань і вільні ЗМІ", - зазначив Арлем Дезір у своїй заяві.

В ОБСЄ вважають, що зазначений законопроект, серед іншого, надає правоохоронним органам України додаткові можливості до блокування різноманітних онлайн-сервісів.

"Хоча я поділяю перестороги України щодо національної безпеки, проект закону має передбачати конкретні й чіткі заходи, спрямовані на захист принципів прозорості, пропорційності та необхідності, і уникати надмірних заходів, що впливають на поширення онлайн-контенту в Україні", - наголосив Дезір.

Крім того, представник ОБСЄ відзначив занепокоєння громадських організацій в Україні щодо законопроекту і запропонував українським депутатам допомогу свого офісу в наданні юридичних та експертних рекомендацій.

Нагадаємо, що вищезгаданий законопроект №6688, який зокрема може дозволити правоохоронцям блокувати веб-сайти без рішення суду на 48 годин, 4 липня схвалив комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Комітет рекомендував ухвалити законопроект у першому читанні, а вже потім повернути на доопрацювання. Голосування, як планували, мало відбутися у четвер, 5 липня, однак народні депутати відмовилися включити цей законопроект до порядку денного.

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