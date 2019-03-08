В ОБСЄ закликали Київ дозволити в'їзд австрійському журналісту Вершютцу

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у п'ятницю, 8 березня, закликав українську владу скасувати заборону на в'їзд до України голові київського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу (Christian Wehrschutz).

"Відмова у в'їзді Вершютцу, як і будь-якому іншому журналісту, дуже шкодить свободі засобів масової інформації. Я закликаю відповідні органи змінити своє рішення і утриматися від створення перешкод для його в'їзду в країну для повноправного здійснення професійної діяльності", - йдеться у заяві Дезіра, який додав, що Вершютц працював в Україні протягом багатьох років.

Нагадаємо, заборона в'їзду журналісту викликала різку реакцію у Відні. Глава МЗС Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) назвала такий крок Києва "неприйнятним для Європи актом цензури" та вимагала переглянути рішення.

Раніше перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова повідомила, що СБУ заборонила Вершютцу в'їзд в Україну через те, що той нібито в'їжджав до контрольованих проросійськими сепаратистами районів на Донбасі з Росії, аби уникнути проходження через українські контрольно-пропускні пункти. За даними посла України в Австрії Олександр Щерба, кореспондент "демонстративно" порушив закон, коли він та його команда робили репортажі з анексованого Росією Криму. У репортажі йшлося про в'їзд на півострів Керченським мостом з Росії, що Київ розглядає як порушення законів. Журналіст заперечив обвинувачення та пообіцяв оскаржити заборону на в'їзд.

В ОБСЄ повідомили також, що раніше прес-центр Операції Об'єднаних сил (ООС) відмовив Вершютцу в продовженні акредитації на підставі ймовірних порушень процедури в'їзду та виїзду з тимчасово окупованих територій. Журналіст заперечує, що порушував правила. Тоді ж представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ звертався до органів влади із закликом послабити вимоги щодо пересування журналістів у зоні конфлікту.