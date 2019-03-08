 В ОБСЄ закликали Київ дозволити в′їзд австрійському журналісту Вершютцу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2019

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Новини

В ОБСЄ закликали Київ дозволити в'їзд австрійському журналісту Вершютцу

Відмова у в'їзді в Україну австрійському журналісту Крістіану Вершютцу шкодить свободі засобів масової інформації, заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір (архівне фото)

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір (архівне фото)

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у п'ятницю, 8 березня, закликав українську владу скасувати заборону на в'їзд до України голові київського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу (Christian Wehrschutz).

"Відмова у в'їзді Вершютцу, як і будь-якому іншому журналісту, дуже шкодить свободі засобів масової інформації. Я закликаю відповідні органи змінити своє рішення і утриматися від створення перешкод для його в'їзду в країну для повноправного здійснення професійної діяльності", - йдеться у заяві Дезіра, який додав, що Вершютц працював в Україні протягом багатьох років.

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На прохання подовжити акредитацію двом журналістам німецького суспільно-правового телеканалу ZDF турецька влада відповіла відмовою. МЗС ФРН протестує проти цього рішення. (02.03.2019)

Представники хорватських медіа провели акцію проти тиску на журналістів та свободу слова. Вони звернулися до уряду, щоб той вплинув на ситуацію. (02.03.2019)

Нагадаємо, заборона в'їзду журналісту викликала різку реакцію у Відні. Глава МЗС Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) назвала такий крок Києва "неприйнятним для Європи актом цензури" та вимагала переглянути рішення.   

Раніше перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова повідомила, що СБУ заборонила Вершютцу в'їзд в Україну через те, що той нібито в'їжджав до контрольованих проросійськими сепаратистами районів на Донбасі з Росії, аби уникнути проходження через українські контрольно-пропускні пункти. За даними посла України в Австрії Олександр Щерба, кореспондент "демонстративно" порушив закон, коли він та його команда робили репортажі з анексованого Росією Криму. У репортажі йшлося про в'їзд на півострів Керченським мостом з Росії, що Київ розглядає як порушення законів. Журналіст заперечив обвинувачення та пообіцяв оскаржити заборону на в'їзд.

В ОБСЄ повідомили також, що раніше прес-центр Операції Об'єднаних сил (ООС) відмовив Вершютцу в продовженні акредитації на підставі ймовірних порушень процедури в'їзду та виїзду з тимчасово окупованих територій. Журналіст заперечує, що порушував правила. Тоді ж представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ звертався до органів влади із закликом послабити вимоги щодо пересування журналістів у зоні конфлікту.

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