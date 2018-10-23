В ОАЕ відкриється перша синагога

Наступного року в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочнеться будівництво першої в країні синагоги. Вона стане частиною багатоконфесійного комплексу в Абу-Дабі, у якому також будуть мечеть і церква, повідомляє в неділю, 22 вересня, агенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Про зведення цього комплексу було оголошено в лютому цього року після візиту Папи Римського Франциска до ОАЕ. Він став першим понтифіком, який здійснив візит на Аравійський півострів. Будівництво багатоконфесійного комплексу планують завершити в 2022 році.

Наразі невелика єврейська громада в ОАЕ використовує будинок у Дубаї для приватних богослужінь. Водночас в ОАЕ вже є офіційні храми для християн, індуїстів та сикхів. Більшість тих, хто проживає в ОАЕ, - іноземні робітники, найбільшу групу серед яких становлять індійці. Посольство Індії в Абу-Дабі заявило, що в ОАЕ проживають до 2,6 мільйона індійців, або близько 30 відсотків населення.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів позиціонує країну як центр толерантності і заявляє, що підтримує свободу віросповідання та культурне розмаїття. Однак уряд не допускає інакодумства проти керівництва, а правозахисники часто критикують ОАЕ за ув'язнення активістів, зауважує Reuters.

ОАЕ не має дипломатичних відносин з Ізраїлем, хоча ізраїльські політики відвідували країну для участі в міжнародних заходах.