 В ОАЕ відкриється перша синагога | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2019

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Новини

В ОАЕ відкриється перша синагога

В Об'єднаних Арабських Еміратах відкриється мультирелігійний комплекс, у якому буде розташована перша в країні синагога. Будівництво комплексу розпочнуть наступного року і завершать у 2022 році, повідомляють місцеві ЗМІ.

Вид на центр Абу-Дабі (архівне фото)

Вид на центр Абу-Дабі (архівне фото)

Наступного року в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочнеться будівництво першої в країні синагоги. Вона стане частиною багатоконфесійного комплексу в Абу-Дабі, у якому також будуть мечеть і церква, повідомляє в неділю, 22 вересня, агенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Про зведення цього комплексу було оголошено в лютому цього року після візиту Папи Римського Франциска до ОАЕ. Він став першим понтифіком, який здійснив візит на Аравійський півострів. Будівництво багатоконфесійного комплексу планують завершити в 2022 році.

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Чи повинні євреї в Німеччині задля безпеки уникати носіння кіпи, як радив уповноважений уряду ФРН із протидії антисемітизму? Його слова викликали шквал критики з боку єврейської громади у країні і за кордоном. (31.05.2019)

Уповноважений уряду ФРН з боротьби з антисемітизмом Кляйн в інтерв'ю DW заявив, що "кіпа є частиною Німеччини". Президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав боротьбу з антисемітизмом "громадянським обов'язком". (01.06.2019)

Наразі невелика єврейська громада в ОАЕ використовує будинок у Дубаї для приватних богослужінь. Водночас в ОАЕ вже є офіційні храми для християн, індуїстів та сикхів. Більшість тих, хто проживає в ОАЕ, - іноземні робітники, найбільшу групу серед яких становлять індійці. Посольство Індії в Абу-Дабі заявило, що в ОАЕ проживають до 2,6 мільйона індійців, або близько 30 відсотків населення.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів позиціонує країну як центр толерантності і заявляє, що підтримує свободу віросповідання та культурне розмаїття. Однак уряд не допускає інакодумства проти керівництва, а правозахисники часто критикують ОАЕ за ув'язнення активістів, зауважує Reuters.

ОАЕ не має дипломатичних відносин з Ізраїлем, хоча ізраїльські політики відвідували країну для участі в міжнародних заходах.

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