 В Німеччині судять творців платформи з дитячою порнографією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

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Новини

В Німеччині судять творців платформи з дитячою порнографією

Чотирьох чоловіків з різних куточків Німеччини судять за створення у "даркнеті" сайту Elysium, через який поширювалася дитяча порнографія.

На сайті було зареєстровано понад 111 тисяч користувачів

На сайті було зареєстровано понад 111 тисяч користувачів

У німецькому Лімбурзі розпочався суд над чотирма підозрюваними у створенні інтернет-платформи Elysium, на якій поширювалося дитяче порно. Чотирьох чоловіків у віці від 40 до 62 років з Баварії, Гессена і Баден-Вюртемберга підозрюють у програмуванні, адмініструванні і модеруванні платформи, поширенні, володінні й створенні дитячої порнографії. Один із підозрюваних звинувачується також у створенні платформи поширення дитячого порно закордоном.

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У рамках кількамісячного слідства було викрито розлогу мережу підозрюваних у педофілії та виробництві й поширенні дитячої порнографії. (06.07.2017)

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У червні 2017 року франкфуртська генпрокуратура та Федеральне відомство у кримінальних справах припинили роботу сайту, на якому було зареєстровано понад 111 тисяч акаунтів користувачів, які обмінювалися фотографіями і відео, в тому числі і тяжких сексуальних злочинів проти дітей.

Платформа діяла з кінця 2016 року і була доступна лише в так званому "даркнеті". Цим терміном називають приховану частину інтернету, в якій люди з певними знанням можуть за допомогою спеціальних програм діяти майже повністю анонімно.

Виступаючи на місцевому радіо у Федеральній землі Гессен генпрокурор Ґеорґ Унґефук (Georg Ungefuk) повідомив, що Elysium є першою подібною платформою в Німеччині, діяльність якої припинили. Досі було відомо лише про подібні сайти, що базувалися за кордоном.

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