 В Нікарагуа звільнили 100 політичних в′язнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

В Нікарагуа звільнили 100 політичних в'язнів

Уряд Даніеля Ортеги звільнив з в'язниць 100 політичних в'язнів. Однак опозиція висловила незадоволення і вимагає звільнення усіх засуджених з політичних мотивів.

Демонстрація в Манагуа з вимогою звільнити політичних в'язнів, квітень 2019 року

Демонстрація в Манагуа з вимогою звільнити політичних в'язнів, квітень 2019 року

В Нікарагуа у понеділок, 20 травня, звільнені 100 політв'язнів, повідомила опозиційна газета La Prensa. Раніше опозиційний "Громадянський альянс за правосуддя і демократію" погрожував розірвати переговори з урядом президента Даніеля Ортеги, якщо не буде виконана обіцянка щодо звільнення усіх політичних в'язнів у країні.

Уряд Ортеги опублікував список зі 100 осіб, які повинні були залишити місця ув'язнення протягом дня. Проте опозиція заявила, що продовжуватиме переговори лише у випадку звільнення усіх 232 політв'язнів зі списку Міжнародного Червоного Хреста. Крім того, "Громадянський альянс" закликав до загального страйку і різко розкритикував уряд за смерть політичного ув'язненого минулого тижня.

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Через сутички між противниками та прихильниками уряду, а також поліцією в Нікарагуа загинули ще п'ятеро людей. Загальне число смертей сягнуло багатьох десятків. Президент Ортега відкинув вимоги щодо своєї відставки. (31.05.2018)

Влада і опозиція в Нікарагуа домовилися про зменшення рівня насильства. У країні тривають масштабні протести. (16.06.2018)

В Нікарагуа з квітня 2018 року продовжуються масові протести проти уряду президента Ортеги. Вони почались через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення, яка передбачала підвищення ставки відрахувань на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу.

З початку протестів у країні загинули близько 350 людей і тисячі отримали поранення. Церква Нікарагуа неодноразово різко критикувала порушення прав людини урядом. У прямих переговорах з опозицією уряд Ортеги обіцяв звільнення всіх політичних в'язнів до 18 червня.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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