В Нідерландах виявили родину, яка дев'ять років не мала контакту із зовнішнім світом

Поліція в Нідерландах виявила родину, яка щонайменше дев'ять років жила в ізольованому приміщенні на фермі. 58-річного чоловіка, а також п'ятьох братів та сестер у віці від 18 до 25 років знайшли в будинку неподалік від села Раунерволд у провінції Дренте на сході Нідерландів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вони чекали "кінця світу".

Люди були знайдені на фермі біля села Раунерволд

Про цю родину стало відомо після того, як старший син прийшов в бар у селі. Він замовив собі п'ять келихів пива та попросив про допомогу. За словами власника бару Кріса Вестербека, який викликав поліцію, чоловік був з довгим волоссям, бородою та у старому одязі.

Розслідуванням цього випадку займається спецгрупа

Поліцейські перевірили ферму та виявили ізольоване приміщення, де саме і мешкали члени родини. Поки незрозуміло, чи утримували їх проти їхньої волі. Вважається, що мати дітей померла ще до переїзду родини на ферму у 2010 році, повідомив міський голова Роджер де Грут. Жоден з членів родини не був зареєстрований у муніципалітеті, про їхнє існування місцевій владі відомо не було.

Ферма, на якій жили члени родини

Правоохоронці затримали австрійця, який є орендатором ферми, але сам начебто на ній не жив. "Чоловік наразі перебуває під вартою, його допитують. Багато залишається незрозумілим, ми розслідуємо, що саме там сталося", - повідомила речниця поліції, передає агенція Reuters. Поки не повідомляється, чи є затриманий підозрюваним у скоєнні злочину.