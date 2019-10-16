В Нідерландах виявили родину, яка дев'ять років не мала контакту із зовнішнім світом

Поки не відомо, чи утримували цих людей проти їхньої волі. Поліція затримала австрійця, який є орендатором ферми, на якій знайшли родину.
Поліція в Нідерландах виявила родину, яка щонайменше дев'ять років жила в ізольованому приміщенні на фермі. 58-річного чоловіка, а також п'ятьох братів та сестер у віці від 18 до 25 років знайшли в будинку неподалік від села Раунерволд у провінції Дренте на сході Нідерландів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вони чекали "кінця світу".
Про цю родину стало відомо після того, як старший син прийшов в бар у селі. Він замовив собі п'ять келихів пива та попросив про допомогу. За словами власника бару Кріса Вестербека, який викликав поліцію, чоловік був з довгим волоссям, бородою та у старому одязі.
Поліцейські перевірили ферму та виявили ізольоване приміщення, де саме і мешкали члени родини. Поки незрозуміло, чи утримували їх проти їхньої волі. Вважається, що мати дітей померла ще до переїзду родини на ферму у 2010 році, повідомив міський голова Роджер де Грут. Жоден з членів родини не був зареєстрований у муніципалітеті, про їхнє існування місцевій владі відомо не було.
Правоохоронці затримали австрійця, який є орендатором ферми, але сам начебто на ній не жив. "Чоловік наразі перебуває під вартою, його допитують. Багато залишається незрозумілим, ми розслідуємо, що саме там сталося", - повідомила речниця поліції, передає агенція Reuters. Поки не повідомляється, чи є затриманий підозрюваним у скоєнні злочину.