 В НАТО стурбовані через ескалацію на Сході України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Новини

В НАТО стурбовані через ескалацію на Сході України

Ескалація на Сході України підриває Мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту, наголосили в Північноатлантичному Альянсі.

В НАТО занепокоєні ситуацією на Донбасі

В НАТО занепокоєні ситуацією на Донбасі

В Північноатлантичному Альянсі висловлюють стурбованість черезескалацію ситпції на Сході України. "Ми стурбовані ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Сході України сьогодні вранці. Це підриває Мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту. НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску, повідомила пресслужба місії України при НАТО у вівторок, 18 лютого.

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"Ми як і раніше закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і зробити справжні зусилля щодо виконання Мінських угод", - додала вона.

Раніше США та Євросоюз також закликали Росію дотримуватися взятих на себе в Мінську і в рамках "нормандського саміту" зобов'язань та вплинути на бойовиків на Донбасі.

Як повідомлялося, зранку 18 лютого відбувся наступ збройних формувань проросійських сепаратистів на позиції з'єднань об'єднаних сил на Донбасі поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Попасна та Хутір Вільний. Під час наступу проросійські сили застосували заборонені Мінськими угодами озброєння, в районі Новотошківського вони здійснили 56 пострілів по українських позиціях з озброєння танку. Внаслідок атаки загинув один український військовослужбовець, ще троє вояків дістали поранень, а двоє були контужені.

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