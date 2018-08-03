В Москві відбулась акція на підтримку Сенцова

У Москві в суботу, 4 серпня, відбулась акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Як повідомляють російські ЗМІ, захід проходив біля пам'ятника Грибоєдова на Чистопрудному бульварі. Усі охочі могли залишити квіти біля пам'ятника. Деякі залишали букети в пляшках, на яких було написано "Олег, живи".

Як розповів у своєму блозі ініціатор акції Олексій Медведєв, захід був запланований у формі одиночного пікету, у зв'язку з чим він попросив всіх інших учасників не розмовляти з ним, оскільки це "може бути розцінено як порушення правил одиночного пікету". Акція обійшлася без затримань, зазначає "Новая газета". Одночасно з цим в інших частинах бульвару проходили й інші одиночні пікети на підтримку Сенцова.

Тим часом Олега Сенцова у колонії відвідав священик, повідомила Федеральна служба виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу. Як зазначається, він зайшов в палату, де перебував Сенцов та поцікавився станом його здоров'я. "Олег Сенцов відповів, що почувається нормально і перебуває під наглядом медичних працівників", - йдеться в повідомленні відомства. Священнослужитель запропонував Сенцову поговорити без присутності сторонніх і сповідатися, але той йому подякував і відмовився.

Українського режисера затримали в Криму в 2014 році представники російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році в Росії його було засуджено до 20 років позбавлення волі.

Олег Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх ув'язнених у Росії українців, яких Київ називає політичними в'язнями.

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