 В МВС України пояснили, чому п′яне водіння більше не є кримінальним проступком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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Новини

В МВС України пояснили, чому п'яне водіння більше не є кримінальним проступком

Поліцейські втрачають більше часу на документування факту керування в нетверезому стані, як кримінального проступку, ніж при оформленні адміністративного правопорушення.

Поліцейським буду легше оформлювати керування напідпитку, як адміністративне правопорушення

Поліцейським буду легше оформлювати керування напідпитку, як адміністративне правопорушення

Міністерство внутрішніх справ України підтримує підписаний президентом країни закон, яким передбачено повернення відповідальності за керування транспортом засобами у нетверезому стані зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення. Про це міністерство заявило у п'ятницю, 3 липня.

В МВС пояснили, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу у порівнянні з документуванням факту керування в нетверезому стані при оформленні адміністративного правопорушення. У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години.

Для злісних порушників - адміністративний арешт

Водночас МВС та Нацполіція України виступають за запровадження відповідальності за повторне керування автомобілем у нетверезому стані не лише у вигляді великого грошового штрафу, а й адміністративного арешту строком до 15 діб. Таку норму пропонується запровадити, якщо особа, притягнута до відповідальності за керування у стані сп'яніння, повторно протягом року сяде за кермо у нетверезому стані.

1 липня набув чинності закон, який запроваджував кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані. Внесення змін до кримінального законодавства України щодо нетверезого водіння було пов'язане з запровадженням в Україні інституту кримінального проступку. Але 2 липня президент України Володимир Зеленський підписав інший закон, який серед іншого скасовує кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані.

У 2019 році поліцейські оформили й направили до суду 115 тисяч протоколів про керування транспортом у стані сп'яніння. За шість місяців 2020 року оформлено вже 67 692 протоколи.

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