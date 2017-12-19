В МВС України пояснили, чому п'яне водіння більше не є кримінальним проступком

Міністерство внутрішніх справ України підтримує підписаний президентом країни закон, яким передбачено повернення відповідальності за керування транспортом засобами у нетверезому стані зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення. Про це міністерство заявило у п'ятницю, 3 липня.

В МВС пояснили, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу у порівнянні з документуванням факту керування в нетверезому стані при оформленні адміністративного правопорушення. У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години.

Для злісних порушників - адміністративний арешт

Водночас МВС та Нацполіція України виступають за запровадження відповідальності за повторне керування автомобілем у нетверезому стані не лише у вигляді великого грошового штрафу, а й адміністративного арешту строком до 15 діб. Таку норму пропонується запровадити, якщо особа, притягнута до відповідальності за керування у стані сп'яніння, повторно протягом року сяде за кермо у нетверезому стані.

1 липня набув чинності закон, який запроваджував кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані. Внесення змін до кримінального законодавства України щодо нетверезого водіння було пов'язане з запровадженням в Україні інституту кримінального проступку. Але 2 липня президент України Володимир Зеленський підписав інший закон, який серед іншого скасовує кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані.

У 2019 році поліцейські оформили й направили до суду 115 тисяч протоколів про керування транспортом у стані сп'яніння. За шість місяців 2020 року оформлено вже 67 692 протоколи.