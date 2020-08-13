В Лівії оголосили про припинення вогню

Визнаний міжнародною спільнотою уряд Лівії оголосив про негайне припинення вогню в країні, де з 2011 року не вщухає громадянська війна. У зробленій у п'ятницю, 21 серпня, в Триполі заяві керівника уряду Фаїза Сараджа відданим йому збройним силам наказано припинити будь-які бойові дії на всій території Лівії, передає інформагенція dpa.

Читайте також: Вибухонебезпечна ситуація в Середземному морі: йдеться не лише про газ

Крім того, в стратегічно важливому місті Сирті, що розташоване на березі Середземного моря, має бути створена демілітаризована зона і розпочато політичний діалог, додав Сарадж.

Заява Сараджа пролунала більш ніж через два місяці після того, як віддані його уряду загони відновили контроль над кількома районами поблизу лівійської столиці Триполі. Тим самим вони зупинили розпочатий торік наступ військ генерала Халіфи Хафтара на столицю країни.

Згодом голова розташованого на сході Лівії парламенту Агіла Салех, який підтримує Хафтара, також закликав до негайного припинення вогню в країні. Припинення вогню завадить будь-якому іноземному військовому втручанню в країну і веде до виведення найманців і розпуску ополченців, додав він в заяві, опублікованій лівійської місією ООН. Водочас від самого Халіфи Хафтара поки що коментарів не було.

Посередниця ООН в Лівії Стефані Вільямс привітала цю заяву. Вона сказала, що є надія, що всі іноземні сили покинуть країну.

Читайте також: Рада Безпеки ООН продовжила ембарго на поставки зброї до Лівії

Заяви щодо припинення вогню у Лівії так само схвально прокоментували в Берліні. За словами речниці міністерства закордонних справ Німеччини, у Берліні "сподіваються і очікують, що всі суб'єкти в Лівії тепер зможуть і надалі узгоджувати цей конструктивний підхід" і далі рухатимуться "тим самим конструктивним шляхом", цитує dpa.

Хоч поки що немає вичерпної інформації щодо всіх подробиць, але "з того, що ми чуємо на даний момент, це може стати важливим кроком на шляху до умиротворення і подальшого врегулювання лівійського конфлікту, в тому числі в рамках Берлінського процесу", додала речниця німецького зовнішньополітичного відомства.

Громадянська війна в Лівії не вщухає з 2011 року, коли було повалено режим багаторічного правителя країни Муамара Каддафі. Визнаний міжнародною спільнотою уряд Сараджа бореться проти військ впливового генерала Халіфи Хафтара. Всі дотеперішні дипломатичні зусилля з метою врегулювання конфлікту не завершилися успіхом. Так само оголошені раніше угоди про припинення вогню до тривалого перемир'я не призводили.

Уряд Сараджа підтримується в цьому конфлікті насамперед турецькими військами. Натомість Хафтар отримує допомогу від Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Єгипту, Саудівської Аравії та Росії.