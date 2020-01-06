 В Лос-Анджелесі роздали ″Золоті глобуси″ - ″Чорнобиль″ став найкращим мінісеріалом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

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Новини

В Лос-Анджелесі роздали "Золоті глобуси" - "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом

Головну премію за найкращий драматичний фільм отримала картина Сема Мендеса "1917". "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом, а "Паразити" - найкращим фільмом іноземною мовою.

Сем Мендес отримав головну кінопремію за свою стрічку 1917

Сем Мендес отримав головну кінопремію за свою стрічку "1917"

У Лос-Анджелесі в ніч на понеділок, 6 січня, пройшла 77-а церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". Головну нагороду в номінації "Найкращий фільм - драма" отримала історична стрічка Сема Мендеса "1917". Картина розповідає історію двох солдатів під час Першої світової війни. Мендес також отримав нагороду в категорії "Найкращий режисер".

Хоакін Фенікс

Хоакін Фенікс

Найкращим драматичним актором за роль у фільмі Тодда Філліпса "Джокер" визнаний Хоакін Фенікс. Сюжет психологічного трилера розповідає історію становлення головного лиходія Готем-сіті і ворога Бетмена Джокера. Рене Зеллвегер, яка виконала головну роль у фільмі "Джуді", отримала "Глобус" за найкращу жіночу роль в драмі.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер

Премію за найкращий фільм іноземною мовою отримала картина "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. А картина "Одного разу в ... Голлівуді" Квентіна Тарантіно здобула "Золотий глобус" в номінації "Найкращий фільм - комедія або мюзикл". Також стрічка отримала нагороду в номінації "Найкращий сценарій". Бред Пітт за свою роль в цьому фільмі отримав "Золотий глобус", як найкращий актор другого плану. В аналогічній жіночій номінації володаркою статуетки стала Лора Дерн за роль в картині "Шлюбна історія".

Пон Чжун Хо отримав нагороду за свій фільм Паразити

Пон Чжун Хо отримав нагороду за свій фільм "Паразити"

"Чорнобиль" став володарем нагороди в номінації "Найкращий мінісеріал або телефільм". Виконавець ролі Щербини в "Чорнобилі" Стеллан Скарсгард отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану. "Спадкоємці" став володарем "Золотого глобуса" в номінації "Найкращий драматичний серіал", а найкращим комедійним серіалом визнано "Погань".

Премію як найкращий комедійний актор за виконання ролі музиканта Елтона Джона в "Рокетмені" отримав Терон Егентон, а нагородою за найкращу жіночу роль у комедії відзначена акторка Аквафіна за роль у фільмі "Прощання".

"Золотий глобус" присуджується з 1942 року за кінофільми і телевізійні картини, відзначені акредитованими в Голлівуді іноземними журналістами (HFPA). Премія вручається у 25 номінаціях.

Дивитись відео 01:24

"Золотий глобус": елегантний протест у чорному (08.01.2018)

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На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди

Головну нагороду 76-го Венеційського кінофестивалю отримав трилер "Джокер" Тодда Філліпса. Українська стрічка "Атлантида" перемогла у конкурсній програмі "Горизонти". (07.09.2019)  

Головний "Золотий глобус" присуджений стрічці "Богемна рапсодія"

Фільм про Фредді Мерк'юрі "Богемна рапсодія" отримав головний приз кінопремії "Золотий глобус". Кращим іноземним фільмом стала стрічка "Рома" мексиканця Альфонсо Куарона, він же названий кращим режисером. (07.01.2019)  

"Золотий Глобус": перемога німця Фатіха Акіна і зірки у чорному

Німецький режисер Фатіх Акін показав клас на 75-ій церемонії вручення "Золотого глобуса". Його фільм "На межі" здобув приз. Однак темою вечора стала ситуація довколо Харві Вайнштейна та приниження жінок галузі. (08.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Золотий глобус": елегантний протест у чорному (08.01.2018)  

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