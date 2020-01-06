В Лос-Анджелесі роздали "Золоті глобуси" - "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом

У Лос-Анджелесі в ніч на понеділок, 6 січня, пройшла 77-а церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". Головну нагороду в номінації "Найкращий фільм - драма" отримала історична стрічка Сема Мендеса "1917". Картина розповідає історію двох солдатів під час Першої світової війни. Мендес також отримав нагороду в категорії "Найкращий режисер".

Хоакін Фенікс

Найкращим драматичним актором за роль у фільмі Тодда Філліпса "Джокер" визнаний Хоакін Фенікс. Сюжет психологічного трилера розповідає історію становлення головного лиходія Готем-сіті і ворога Бетмена Джокера. Рене Зеллвегер, яка виконала головну роль у фільмі "Джуді", отримала "Глобус" за найкращу жіночу роль в драмі.

Рене Зеллвегер

Премію за найкращий фільм іноземною мовою отримала картина "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. А картина "Одного разу в ... Голлівуді" Квентіна Тарантіно здобула "Золотий глобус" в номінації "Найкращий фільм - комедія або мюзикл". Також стрічка отримала нагороду в номінації "Найкращий сценарій". Бред Пітт за свою роль в цьому фільмі отримав "Золотий глобус", як найкращий актор другого плану. В аналогічній жіночій номінації володаркою статуетки стала Лора Дерн за роль в картині "Шлюбна історія".

Пон Чжун Хо отримав нагороду за свій фільм "Паразити"

"Чорнобиль" став володарем нагороди в номінації "Найкращий мінісеріал або телефільм". Виконавець ролі Щербини в "Чорнобилі" Стеллан Скарсгард отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану. "Спадкоємці" став володарем "Золотого глобуса" в номінації "Найкращий драматичний серіал", а найкращим комедійним серіалом визнано "Погань".

Премію як найкращий комедійний актор за виконання ролі музиканта Елтона Джона в "Рокетмені" отримав Терон Егентон, а нагородою за найкращу жіночу роль у комедії відзначена акторка Аквафіна за роль у фільмі "Прощання".

"Золотий глобус" присуджується з 1942 року за кінофільми і телевізійні картини, відзначені акредитованими в Голлівуді іноземними журналістами (HFPA). Премія вручається у 25 номінаціях.