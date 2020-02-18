В Криму затримали двох підлітків, яким закидають підготовку терактів

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії у вівторок, 18 лютого, повідомила про затримання в анексованому Росією Криму двох підлітків, яких підозрюють у підготовці терактів в Керчі. "ФСБ в місті Керч запобігла підготовці терористичних актів в двох освітніх установах жителями Керчі 2003 і 2004 років народження, які є прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, причетного до вбивства 20 осіб в Керченському політехнічному коледжі в жовтні 2018 року", - повідомили в ФСБ, передає агенція "Інтерфакс".

Як повідомила голова так званого "міністерства освіти, науки і молоді Криму" Валентина Лаврик, один затриманий є учнем дев'ятого класу міської школи номер 15, другий - студентом Керченського морського коледжу.

В ФСБ повідомили, що за місцями їхнього проживання виявлено саморобні вибухові пристрої та компоненти для виготовлення вибухових речовин. "Випробування пробних вибухових пристроїв проводилися на домашніх тваринах", - заявляє спецслужба.

У ФСБ додали, що затримані нібито розробили плани збройних нападів, для чого роздобули інтернет-інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, а також схеми будівель. Також підліткам закидають адміністрування в соцмережах та месенджерах так званих "груп смерті", в яких велося схиляння користувачів до скоєння аналогічних злочинів. За фактом підготовки терористичних актів вирішується питання про порушення кримінальних справ.

Російські силовики стверджують, що один із затриманих раніше залишав в соцмережах схвальні коментарі під статтями про скоєний Росляковим злочин, після цього з ним проводилися профілактичні бесіди. "Але, попри це, надалі він вступив в інтернет-спільноту неонацистів, одним з учасників якої раніше був Росляков", - заявили в ФСБ.

Як повідомляли російські правоохоронці, 17 жовтня 2018 року студент четвертого курсу Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков влаштував в навчальному закладі стрілянину і підірвав саморобний вибуховий пристрій. Після цього, як заявило російське слідство, 18-річний юнак наклав на себе руки. Жертвами нападу на коледж стали 20 осіб, близько 50 отримали поранення.