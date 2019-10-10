В Києві наругалися над пам'ятником Шолом-Алейхему

Вранці понеділка, 25 листопада, стало відомо про оскверніння пам'ятника українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему на Рогнідинській вулиці в центрі Києва. Про акт вандалізму у Facebook повідомив головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман, додавши фотографії пам'ятника із намальованими на ньому свастиками.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вже засудив наругу над пам'ятником Шолом-Алейхему, назвавши його проявом антисемітизму.

"Акт антисемітизму щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий і вимагає якнайшвидшого розслідування. Злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності", - написав глава зовнішньополітичного відомства України у соціальній мережі Twitter.

Своєю чергою, у поліції Києва повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею "хуліганство" за фактом оскверніння пам'ятника. "Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, у жовтні цього року невідомі намалювали фарбою нацистські символи на меморіалі жертвам Голокосту у Кіровоградській області.