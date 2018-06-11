 В Кабулі невідомі напали на міністерство зв′язку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2019

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Новини

В Кабулі невідомі напали на міністерство зв'язку

Невідомі влаштували вибух та стрілянину в урядовому кварталі в столиці Афганістану. Внаслідок нападу загинули щонайменше троє людей, серед них нападники.

Будівля міністерства зв'язку у Кабулі

Будівля міністерства зв'язку у Кабулі

В афганській столиці Кабулі у суботу, 20 квітня, невідомі озброєні люди атакували урядовий квартал. Атака почалась вдень, коли перед багатоповерховою будівлею, в якій розташоване міністерство зв'язку та інформаційних технологій, а поблизу знаходиться великий готель, стався вибух. Свідки також чули постріли, передає агенція Reuters. "Я бачив, як троє нападників увійшли до міністерства. Один з них підірвав вибухівку, а двоє інших билися з представниками сил безпеки", - повідомив один зі співробітників міністерства.

Будівля міністерства була оточена силами поліції після того, як щонайменше троє нападників здйснили напад, повідомив речник міністерства внутрішніх справ. За даними влади, співробітники відомства були евакуйовані з будівлі, але кілька нападників сховалися у поштовому відділені, що розташоване в цій же будівлі.

Пізніше представник МВС повідомив, що двоє нападників були вбиті і стрілянини вже не чути. Втім поки немає підтверджень, що напад закінчився. Повідомляється, що вибух скоїв терорист-смертник. Внаслідок нападу поранень дістали щонайменше шестеро людей, які були доправлені в лікарні, повідомив представник міністерства охорони здоров'я. За даними одного з представників сил безпеки Афганістану, загинули щонайменше троє людей. Представник афганського МВС повідомив, що були вбиті щонайменше двоє нападників. Остаточна кількість жертв поки невідома.

Ісламістський рух "Талібан" заперечив, що він відповідальний за цей напад. Атаку було скоєно після того, як 19 квітня в столиці Катару Досі були зірвані переговори між представниками влади Афганістану і "Талібаном", які повинні були початися в суботу. Причиною відстрочки переговорів став склад афганської делегації, до якого були питання як у влади Катару, так і у талібів.

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Як пояснюють експерти, за атаками в більшості випадків (63 відсотки) стояли противники уряду в Кабулі, в 37 відсотках випадків це були бойовики радикального ісламістського руху "Талібан", ще у 20 - відділення терористичного угруповання "Ісламська держава" в Афганістані та в Пакистані "Вілаят Хорасан".

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