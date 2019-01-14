В Ефіопії розбився літак - на борту було 157 осіб

Пасажирський Boeing 737, на борту якого перебувало 157 людей, зазнав катастрофи через шість хвилин після злету. Точної інформації щодо жертв ще немає.
Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, зазнав аварії у неділю, 10 березня, під час виконання рейсу з Аддіс-Абеби до столиці Кенії Найробі, інформує агенція AP. Як повідомляється у заяві перевізника, Boeing 737 розбився за 50 кілометрів на південь від столиці Ефіопії приблизно через шість хвилин після злету.
Також у Ethiopian Airlines повідомили, що рятувальна операція триває. На борту літака перебували 149 пасажирів і вісім членів екіпажу. Точної інформації про жертв катастрофи літака наразі немає. Водночас офіс прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда висловив співчуття родинам пасажирів літака.
"Канцелярія прем'єр-міністра від імені уряду і народу Ефіопії хотіла б висловити найглибші співчуття сім'ям загиблих сьогодні вранці на літаку Ethiopian Airlines Boeing 737, що виконував регулярний рейс у Найробі", - йдеться у Twitter прем'єр-міністра Ефіопії.
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