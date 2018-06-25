 В Ефіопії затримали 30 підозрюваних у причетності до вибуху на мітингу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

В Ефіопії затримали 30 підозрюваних у причетності до вибуху на мітингу

Поліція Ефіопії затримала 30 підозрюваних у причетності до вибуху гранати в столиці Аддис-Абебі, внаслідок якого загинули двоє та були поранені понад 150 людей.

Вибух прогримів під час мітингу в столиці Ефіопії 23 червня

Вибух прогримів під час мітингу в столиці Ефіопії 23 червня

Поліція Ефіопії у неділю, 24 червня, повідомила про затримання 30 осіб, яких підозрюють у причетності до скоєння вибуху в столиці країни Аддис-Абебі. "Кількість взятих під варту підозрюваних через причетність до атаки на площі Мескель сягнула 30-ти", - повідомив голова федеральної поліцейської комісії країни державному телеканалу, цитує агентство Reuters.

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За останніми даними, унаслідок вибуху гранати в Ефіопії під час акції на підтримку нового прем'єр-міністра країни загинула одна людина, понад 130 осіб дістали поранення. (23.06.2018)

Прем'єр-міністр Ефіопії оголосив про помилування і припинення справ проти політв'язнів. Планується також закрити в'язницю Майкелаві, де, за даними правозахисників, застосовуються тортури. (03.01.2018)

Також за недоліки в гарантуванні безпеки були затримані дев'ять співробітників поліції, включно із заступником голови столичної поліцейської комісії.

Вибух, внаслідок якого, за уточненими даними, загинули двоє та були поранені 156 людей, пролунав 23 червня в Аддис-Абебі під час політичної акції на підтримку нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда. За словами міністра охорони здоров'я країни, шестеро поранених перебувають у критичному стані.

За інформацією організаторів мітингу, вибухнула граната, яку невідомий нібито намагався жбурнути на сцену, коли на ній перебував глава ефіопського уряду.

Ахмед очолив уряд Ефіопії в квітні цього року після того, як його попередник Хайлемаріам Десалень подав у відставку. Ставши прем'єром, він проголосив курс на реформування країни.

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