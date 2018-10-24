 В Ефіопії вперше обрали президентом жінку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

В Ефіопії вперше обрали президентом жінку

До цього в Ефіопії призначили "гендерно збалансований" уряд. Тепер цю африканську країну вперше очолила жінка.

Сале-Ворк Зевде багато років працювала в ООН

Сале-Ворк Зевде багато років працювала в ООН

Парламент Ефіопії у четвер, 25 жовтня, вибрав президента країни. Одностайну підтримку здобула Сале-Ворк Зевде, яка стала першою жінкою на цій переважно церемоніальній посаді. До цього Зевде побудувала успішну дипломатичну кар'єру, зазначає AP.

"У такому патріархальному суспільстві, як наше, призначення жінки на чолі держави не лише задає стандарт на майбутнє, але й нормалізує сприйняття жінок як тих, хто здатен ухвалювати рішення в суспільному житті", - прокоментував прем'єр-міністр Абій Ахмед. Кількома днями раніше африканська країна призначила "гендерно збалансований уряд" - половину посад там обійняли жінки, зокрема вперше - міністра оборони.

Зевде обіцяє зосередити свої зусилля на тому, щоб посадовити за стіл переговорів усі сторони конфліктів у країни, більшість з яких мають етнічне підґрунтя.

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