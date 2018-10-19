 В Ер-Ріяді розпочався затьмарений вбивством Хашоггі ″Давос у пустелі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

В Ер-Ріяді розпочався затьмарений вбивством Хашоггі "Давос у пустелі"

В Ер-Ріяді почався значно збіднілий на спікерів та гостей економічний форум. Причина складнощів - міжнародне обурення вбивством журналіста Хашоггі.

Давос у пустелі

В Ер-ріяді розпочався "Давос у пустелі"

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді у вівторок, 23 жовтня, розпочався масштабний економічний форум Future Investment Initiative, названий "Давосом у пустелі". Арабська монархія прагне залучити інвесторів для диверсифікації економіки, залежної від нафтового експорту. Утім, захід затьмарений міжнародним скандалом через вбивство в саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі.

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Ер-Ріяд наразі не коментував припущення ЗМІ щодо причетності оточення кронпринца до смерті Хашоггі. Президент Туреччини своює чергою обіцяє розповісти "всю правду" про вбивство. (22.10.2018)

Природні ресурси є не тільки благословенням, але і прокляттям, адже вони можуть перешкоджати побудові розвиненої економіки. Тому Саудівська Аравія хоче покласти край нафтовій залежності. (26.04.2016)

Через це від участі відмовилися чимало керівників корпорації та політичних фігур, зазначає агентство AFP. Зокрема, заплановану поїздку скасували міністр фінансів США Стів Мнучін, його французький колега Брюно Ле Мер та глава МВФ Крістін Лагард, а також очільники компаній JP Morgan, HSBC, Viacom, Siemens, Uber та Ford. У перший з трьох днів зібрання виступатимуть зокрема представники Російського фонду прямих інвестицій та CEO французької Total.

Поточна версія Саудівської Аравії пояснює смерть журналіста ситуацією, яка вийшла з-під контролю: начебто почалася "кулачна бійка", у якій Хашоггі і загинув. Інші припущення з Ер-Ріяда, зроблені на правах анонімності, кажуть про задушливий захват, який немолодий чоловік не пережив. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяв розкрити "всю правду" про справу Хашоггі під час виступу в парламенті країни 23 жовтня.

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