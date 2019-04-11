В Еквадорі затримано соратника Джуліана Ассанжа

Спецслужби Еквадору в четвер, 11 квітня, затримали соратника засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, інформує AFP. Як повідомила міністерка внутрішніх справ Еквадору Марія Пауло Ромо, близького соратника Ассанжа узяли під варту при спробі вилетіти до Японії. Сам засновник Wikileaks, який майже сім років переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, був затриманий британською поліцією. США вимагають його видачі.

Марія Пауло Ромо пов'язує соратника Ассанжа зі спробами дестабілізувати уряд чинного президента Еквадору Леніна Морено. За її словами існують докази зв'язку затриманого з Рікардо Патіно, який перебував на посады міністра закордонних справ Еквадору в той час, коли Ассанжу надали притулок.

Притулок Ассанжу з гуманітарних міркувань надав у 2012 році тодішній президент Еквадору Рафаель Корреа. Відтоді Ассанж переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту і екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. У травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоювався видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані.

Наступник Рафаеля Корреа на посаді президента Еквадору Ленін Морено звинуватив активіста у втручанні у внутрішні справи країни. Останнім часом були оприлюднені документи, з яких випливає, що Морено і його сім'я нібито залучені в корупційні схеми і відмивання грошей. На думку президента Еквадору, інформація йде від Wikileaks.