В Дубліні протестували проти карантинних обмежень

В Дубліні у суботу, 27 лютого, сотні людей протестували проти обмежувальних заходів, запроваджених у країні через пандемію. Коли мітингувальники йшли до парку в центрі міста між ними та правоохоронцями стались сутички, повідомив телеканал RTE. Деякі протестувальники кидали в силовиків фаєри. Кілька людей були затримані, передає агенція dpa.

Віце-прем'єр Ірландії Лео Варадкар засудив насильство під час протестів. "Немає виправдання для насильства ні проти поліції, ні щодо когось іншого", - написав він у Twitter.

Нещодавно ірландський уряд оголосив, що продовжить локдаун щонайменше до 5 квітня, однак з наступного тижня у країні будуть поступово відкриватися школи.

Під час протесту в Дубліні

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 27 лютого в Ірландії загалом коронавірусом інфікувалось майже 219 тисяч осіб, померло від хвороби 4 313 людей.