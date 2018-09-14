 В ДТП в Росії загинули четверо українців - Беца | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В ДТП в Росії загинули четверо українців - Беца

Внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса у Ленінградській області Росії загинули четверо українців. Ще один пасажир був госпіталізований.

В аварії у Росії загинули четверо українців

В аварії у Росії загинули четверо українців

Четверо громадян України загинули внаслідок ДТП в Ленінградській області у Росії, повідомила у суботу, 15 вересня, речниця міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, ще одного українця було госпіталізовано. Речниця зазначила, що українські консули надають всебічну допомогу.

 

Раніше управління державної інспекції регіону повідомило, що двоє жінок та двоє чоловіків загинули внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса Mercedes Sprinter на трасі в Ленінградській області. ДТП сталася близько першої години ночі суботи в Волосовському районі на 76 кілометрі автодороги "Нарва".

Внаслідок аварії загинув водій мікроавтобуса та троє пасажирів - дві жінки та один чоловік. Ще один пасажир 1998 року народження був госпіталізований у важкому стані.

Дивитись відео 03:22
Now live
03:22 хв

Фактчек DW: чи справді вужчі дороги зменшують смертність? (21.08.2018)

DW.COM

ЗМІ: Українського водія заарештували в Польщі після смертельної ДТП

Водія українського автобуса з туристами, що потрапив у смертельну ДТП в Польщі кілька днів тому, допитували впродовж чотирьох годин і згодом заарештували на три місяці. Йому загрожують 12 років ув'язнення. (20.08.2018)  

Як і чому п'яні за кермом уникають покарання в Україні

Позитивний результат перевірки на алкоголь для водіїв - не обов'язково є доказом у суді. Українським водіям, яких упіймали за кермом напідпитку, завдяки лазівкам у нормативно-правових актах вдається уникнути покарання. (24.08.2018)  

Аварія автобуса в Болгарії: щонайменше 15 загиблих

Як мінімум 15 людей загинули та ще 27 осіб отримали поранення внаслідок аварії автобуса поблизу столиці Болгарії Софії. (25.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: чи справді вужчі дороги зменшують смертність? (21.08.2018)  

Також за темою

Polen Drei Tote und 18 Verletzte bei Busunfall in der Nähe von Leszczawa

ЗМІ: Українського водія заарештували в Польщі після смертельної ДТП 20.08.2018

Водія українського автобуса з туристами, що потрапив у смертельну ДТП в Польщі кілька днів тому, допитували впродовж чотирьох годин і згодом заарештували на три місяці. Йому загрожують 12 років ув'язнення.

Syrien Damaskus Russische Militärpolizei

Москва: В Сирії загинуло четверо російських військових 27.05.2018

В результаті атаки бойовиків на артилерійську батарею сирійських військ загинули четверо росіян, ще троє доставлені з пораненнями в лікарню, повідомило міноборони РФ.

Busunglück Slowakei

ДТП у Словаччині: загинуло восьмеро осіб 15.10.2017

Мікроавтобус зі словацькими заробітчанками зіткнувся із вантажівкою, внаслідок чого загинув водій та пасажирки.

Реклама

Докладно

Nationales Anti-Korruptions Büro der Ukraine NABU in Kiew (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

Справа Омеляна як дзеркало боротьби з корупцією в Україні

Журналіст Сергій Руденко про справу міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. 

Перший магазин Ikea має відкритися в Україні наступного року

Прихід IKEA: чи покращився в Україні інвестклімат?(відео)

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  