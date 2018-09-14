В ДТП в Росії загинули четверо українців - Беца

Четверо громадян України загинули внаслідок ДТП в Ленінградській області у Росії, повідомила у суботу, 15 вересня, речниця міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, ще одного українця було госпіталізовано. Речниця зазначила, що українські консули надають всебічну допомогу.

Раніше управління державної інспекції регіону повідомило, що двоє жінок та двоє чоловіків загинули внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса Mercedes Sprinter на трасі в Ленінградській області. ДТП сталася близько першої години ночі суботи в Волосовському районі на 76 кілометрі автодороги "Нарва".

Внаслідок аварії загинув водій мікроавтобуса та троє пасажирів - дві жінки та один чоловік. Ще один пасажир 1998 року народження був госпіталізований у важкому стані.