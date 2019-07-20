В "день тиші" до поліції надійшло понад 570 заяв про порушення на виборах

В Україні у передвиборний "день тиші" в суботу, 20 липня, до підрозділів поліції надійшло 577 заяв і повідомлень щодо порушень у виборчій сфері. З них щодо незаконної агітації - 396, про підкуп виборців - 16, повідомили у Нацполіції. Найбільше повідомлень надійшло в Одеській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За результатами цих повідомлень слідчі підрозділи розпочали 11 кримінальних проваджень.

Тим часом рух "Чесно" повідомив про виявлення у Києві та регіонах прихованої та відвертої агітації. Виявлено білборди з рекламою без вихідних даних, яка не містить назви партії, але натякає на неї гаслами та стилем виконання.

Зокрема, у Києві розміщено рекламу у стилі президентської кампанії Володимира Зеленського, що натякає на партію "Слуга народу", та білборди, що нагадують агітаційну кампанію "Європейської солідарності". Також виявлені борди у стилі партії "Національний корпус", а у Дніпрі - рекламу концерту "Океану Ельзи", яку можна розцінити як агітацію за партію "Голос" Святослава Вакарчука.

Приховану агітацію виявлено також у Львові, Київській області, Кропивницькому та Одесі. Окрім того зафіксовано багато агітації за конкретних кандидатів у нардепи та партії, яку розмістили у непристосованих для цього місцях та досі не прибрали.

Комітет виборців України також повідомив раніше про масові факти порушень у різних областях в день тиші. Зокрема, в округах все ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів попри заборону. Також упродовж останніх днів було розміщено нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій.

Як повідомлялося, 20 липня в Україні - "день тиші". Під час нього заборонені передвиборна агітація та масові акції на підтримку партій чи кандидатів у народні депутати.