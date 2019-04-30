В Данії відбуваються парламентські вибори

У Данії в День конституції в середу, 5 червня, обирають новий склад національного парламенту - Фолькетингу. У виборах беруть участь близько 900 кандидатів від 13 партій.

Згідно з даними останніх соціологічних опитувань, країну може очікувати зміна уряду: альянс правоцентристських партій може поступитися місцем коаліції на чолі з соціал-демократами і їхньою лідеркою Метте Фредеріксен, передає агенція dpa.

Згідно з прогнозами соціологів, "червоний" блок на чолі з Фредеріксен може отримати 108 з 179 мандатів в парламенті, тоді як "синій" блок нинішнього прем'єра Ларса Лекке Расмуссена - лише 67. Своєю чергою правопопулістська Данська народна партія, яка досі підтримувала правлячий альянс, за опитуваннями, отримає на виборах близько 10 відсотків голосів. Це вдвічі менше, ніж партія здобула на попередніх виборах у 2015 році.

На травневих виборах до Європарламенту данські праві популісти, на відміну від подібних партій в інших країнах ЄС, втратили значну частину голосів: їхній результат знизився з 26,6 відсотка в 2014 році до менш ніж 11 відсотків.

Якщо прогнози підтвердяться, Метте Фредеріксен стане другою в історії Данії жінкою на чолі уряду після попередниці Расмуссена - Хелле Торнінг-Шмітт, а Данія стане третьою скандинавською країною з соціал-демократичним урядом. У Швеції з січня 2019 року править коаліція соціал-демократів і зелених, у Фінляндії на квітневих виборах також перемогли соціал-демократи, які потім утворили урядовий альянс з центристами і трьома малим партіями.