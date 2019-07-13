 В Гонконгу тривають акції протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

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Новини

В Гонконгу тривають акції протесту

Одразу у кількох районах Гонконгу демонстранти вимагають остаточного скасування законопроєкту про екстрадицію до материкового Китаю, відставки глави адміністрації Керрі Лам та виступають проти торговців з КНР.

Акції протесту у Гонконгу тривають з квітня

Акції протесту у Гонконгу тривають з квітня

У Гонконгу продовжуються акції протесту. У неділю, 14 липня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці міста Ша Тін з вимогою, щоб глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам остаточно відкликала заморожений суперечливий законопроєкт про екстрадицію громадян до материкового Китаю, передає агенція dpa.

Марш проти законопроєкту про екстрадицію до КНР у місті Ша Тін

Марш проти законопроєкту про екстрадицію до КНР у місті Ша Тін

Водночас демонстранти протестували проти торговців, які приїжджають в Гонконг з материкового Китаю та дешево скуповують товари, повідомляє агенція Reuters. Жителі Гонконгу покладають відповідальність на цих торговців за зростання цін на землю, посилення інфляції, а також закидають їм несплату податків. За офіційними даними, протягом п'яти місяців цього року Гонконг відвідали 24 мільйони осіб з Китаю, тоді як в самому Гонконгу мешкає всього близько 7,4 мільйона осіб.

Також протестувальники вимагають відставки глави адміністрації Керрі Лам. Деякі учасники акції тримали британські та американські прапори. Інші тримали плакати із зображенням президента США Дональда Трампа та надписом "Будь ласка, звільніть Гонконг". На інших плакатах був зображений китайський лідер Сі Цзіньпін з підписом "Відправляйтесь до Китаю, зникніть назавжди".

Акція на захист преси від поліції

Акція на захист преси від поліції

Тим часом у центральній частині Гонконгу сотні журналістів та їхніх прибічників вимагали припинити насильство з боку поліції. Представники преси закидають поліцейським застосування сили під час висвітлення протестів.

У найбільш густонаселеному окрузі Гонконгу Сатхінь сталися сутички протестувальників з поліцією. Деякі демонстранти кидали у правоохоронців дорожні конуси і пляшки, поліція у відповідь використовувала перцевий газ, повідомила газета China Morning Post. Уряд засудив сутички протестувальників із поліцією.

Демонстрація у місті Шеунг Шуй

Демонстрація у місті Шеунг Шуй

Напередодні також стались сутички під час демонстрації у місті Шеунг Шуй, що межує з материковим Китаєм. Протестувальники кидали в правоохоронців парасольки та шоломи. У відповідь поліцейські застосували перцевий спрей та кийки.

Протести в Гонконгу почались кілька місяців тому через намір уряду ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.

На тлі масових протестів глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила про остаточне припинення роботи над скандальним законопроєктом та назвала його "мертвим". Однак це не задовольнило активістів, які крім повної відмови від намірів ухвалити законопроєкт про екстрадицію, також хочуть проведення нових вільних виборів та припинення переслідування протестувальників.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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У Гонконгу знову відбуваються протести

На вулиці міста Шеунг Шуй вийшли тисячі людей, які незадоволені діями торговців з Китаю. Під час демонстрації сталися сутички протестувальників з поліцією. (13.07.2019)  

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Глава Гонконгу назвала "мертвим" законопроєкт, який спричинив протести

Суперечливий законопроєкт про екстрадицію громадян Гонконгу до КНР є "мертвим", заявила глава адміністрації міста Керрі Лам. Однак, демонстранти готують нові протести та вимагають її відставки і проведення нових виборів. (09.07.2019)  

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