В Гонконгу тривають акції протесту

У Гонконгу продовжуються акції протесту. У неділю, 14 липня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці міста Ша Тін з вимогою, щоб глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам остаточно відкликала заморожений суперечливий законопроєкт про екстрадицію громадян до материкового Китаю, передає агенція dpa.

Марш проти законопроєкту про екстрадицію до КНР у місті Ша Тін

Водночас демонстранти протестували проти торговців, які приїжджають в Гонконг з материкового Китаю та дешево скуповують товари, повідомляє агенція Reuters. Жителі Гонконгу покладають відповідальність на цих торговців за зростання цін на землю, посилення інфляції, а також закидають їм несплату податків. За офіційними даними, протягом п'яти місяців цього року Гонконг відвідали 24 мільйони осіб з Китаю, тоді як в самому Гонконгу мешкає всього близько 7,4 мільйона осіб.

Також протестувальники вимагають відставки глави адміністрації Керрі Лам. Деякі учасники акції тримали британські та американські прапори. Інші тримали плакати із зображенням президента США Дональда Трампа та надписом "Будь ласка, звільніть Гонконг". На інших плакатах був зображений китайський лідер Сі Цзіньпін з підписом "Відправляйтесь до Китаю, зникніть назавжди".

Акція на захист преси від поліції

Тим часом у центральній частині Гонконгу сотні журналістів та їхніх прибічників вимагали припинити насильство з боку поліції. Представники преси закидають поліцейським застосування сили під час висвітлення протестів.

У найбільш густонаселеному окрузі Гонконгу Сатхінь сталися сутички протестувальників з поліцією. Деякі демонстранти кидали у правоохоронців дорожні конуси і пляшки, поліція у відповідь використовувала перцевий газ, повідомила газета China Morning Post. Уряд засудив сутички протестувальників із поліцією.

Демонстрація у місті Шеунг Шуй

Напередодні також стались сутички під час демонстрації у місті Шеунг Шуй, що межує з материковим Китаєм. Протестувальники кидали в правоохоронців парасольки та шоломи. У відповідь поліцейські застосували перцевий спрей та кийки.

Протести в Гонконгу почались кілька місяців тому через намір уряду ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.

На тлі масових протестів глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила про остаточне припинення роботи над скандальним законопроєктом та назвала його "мертвим". Однак це не задовольнило активістів, які крім повної відмови від намірів ухвалити законопроєкт про екстрадицію, також хочуть проведення нових вільних виборів та припинення переслідування протестувальників.