В Гонконгу під час протестів стались сутички мітингарів з поліцією

Під час антиурядової акції протесту в Гонконгу у неділю, 21 липня, стались сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Силовики обстріляли мітингарів гумовими кулями, а також застосували проти них сльозогінний газ, повідомила агенція AFP. За даними організаторів, в акції протесту загалом взяли участь близько 430 тисяч людей.

Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ

В районі Юен Лонг поблизу китайського кордону стались сутички між прихильниками уряду та протестувальниками. Повідомляється, що проурядові активісти в масках нападали на мітингарів у вагонах та на платформах на вокзалі. Подібні випадки нападів проурядових бойовиків на протестувальників також відбувались під час "Революції парасольок" в Гонконгу у 2014 році.

За кілька годин до цього демонстранти закидали представництво Китаю в Гонконгу яйцями та обмалювали стіни будівлі графіті. Уряд Гонконгу засудив цей напад. "Це абсолютно неприйнятно для Гонконгу як для суспільства, яке дотримується верховенства права", - йдеться у повідомленні уряду.

Мітингарі напали на представництво Китаю в Гонконгу

Тим часом протестувальники продовжують вимагати остаточного скасування суперечливого законопроєкту про екстрадицію громадян до Китаю. Вони також наполягають на відставці глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам. "Припинить ігнорувати вимоги народу Гонконгу. Керрі Лам дійсно має відповісти і я сподіваюся, що найближчим часом ми це побачимо", - заявив представник Громадянського фронту з прав людини Бонні Леунг.

Протестувальники під час демонстрації в Гонконгу

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.