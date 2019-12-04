В Гонконгу поліція розігнала першу акцію на підтримку уйгурів

У Гонконгу у неділю, 22 грудня, поліція розігнала акцію на підтримку мусульманської етнічної меншини Китаю - уйгурів. Спочатку мітинг, на який вийшли близько тисячі людей, проходив мирно. Деякі з мітингарів тримали прапори "Східного Туркестану" - так уйгури називають Сіньцзян-Уйгурський автономний район (СУАР), повідомила агенція AFP.

Під час акції оратори говорили про те, що репресії, яка Комуністична партія Китаю проводить проти уйругів в Сіньцзяні, можуть повторитися в Гонконгу. Інші мітингарі тримали також прапори Тибету та Тайваню.

Мітингарі вважають, що Китай може розпочати в Гонконгу такі ж репресії, як в Сіньцзяні

Після того, як група протестувальників зняла китайський прапор з урядової будівлі та намагалася спалити його, почалися сутички. У відповідь на це правоохоронці застосували проти демонстрантів перцевий спрей, а ті кидали у бік поліцейських пляшки з водою.

Один з правоохоронців погрожував протестувальникам пістолетом, однак не почав стріляти. Декілька мітингарів було затримано. Останнім часом на акціях в Гонконгу часто можна було почути пісні на підтримку уйгурів та побачити їхні прапори. Однак ця акція стала першою, що була спеціально присвячена мусульманській меншині в КНР.

Під час акції поліція затримала кількох людей

Нагадаємо, за даними правозахисної організації Human Right Watch у так званих таборах перевиховання в Сіньцзяні на заході Китаю утримується мільйон осіб, переважно уйгури - представники мусульманського народу тюркського походження. Китайський уряд закидає уйгурським групам сепаратизм та тероризм. США вже запровадили щодо Китаю санкції через утиски уйгурів.