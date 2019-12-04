 В Гонконгу поліція розігнала першу акцію на підтримку уйгурів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2019

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Новини

В Гонконгу поліція розігнала першу акцію на підтримку уйгурів

Протестувальники, які вийшли на захист мусульманської меншини Китаю, намагалися спалити прапор КНР. Поліцейські застосували проти них перцевий спрей та погрожували вогнепальною зброєю.

Протестувальники в Гонконгу вийшли на підтримку уйгурів

Протестувальники в Гонконгу вийшли на підтримку уйгурів

У Гонконгу у неділю, 22 грудня, поліція розігнала акцію на підтримку мусульманської етнічної меншини Китаю - уйгурів. Спочатку мітинг, на який вийшли близько тисячі людей, проходив мирно. Деякі з мітингарів тримали прапори "Східного Туркестану" - так уйгури називають Сіньцзян-Уйгурський автономний район (СУАР), повідомила агенція AFP.

Під час акції оратори говорили про те, що репресії, яка Комуністична партія Китаю проводить проти уйругів в Сіньцзяні, можуть повторитися в Гонконгу. Інші мітингарі тримали також прапори Тибету та Тайваню.

Мітингарі вважають, що Китай може розпочати в Гонконгу такі ж репресії, як в Сіньцзяні

Мітингарі вважають, що Китай може розпочати в Гонконгу такі ж репресії, як в Сіньцзяні

Після того, як група протестувальників зняла китайський прапор з урядової будівлі та намагалася спалити його, почалися сутички. У відповідь на це правоохоронці застосували проти демонстрантів перцевий спрей, а ті кидали у бік поліцейських пляшки з водою.

Один з правоохоронців погрожував протестувальникам пістолетом, однак не почав стріляти. Декілька мітингарів було затримано. Останнім часом на акціях в Гонконгу часто можна було почути пісні на підтримку уйгурів та побачити їхні прапори. Однак ця акція стала першою, що була спеціально присвячена мусульманській меншині в КНР.

Під час акції поліція затримала кількох людей

Під час акції поліція затримала кількох людей

Нагадаємо, за даними правозахисної організації Human Right Watch у так званих таборах перевиховання в Сіньцзяні на заході Китаю утримується мільйон осіб, переважно уйгури - представники мусульманського народу тюркського походження. Китайський уряд закидає уйгурським групам сепаратизм та тероризм. США вже запровадили щодо Китаю санкції через утиски уйгурів.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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