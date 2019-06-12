В Гонконгу на протести вийшли близько двох мільйонів людей

Майже два мільйони людей вийшли на вулиці Гонконгу у неділю, 16 червня, попри те, що напередодні влада на їхню вимогу скасувала суперечливий законопроєкт про екстрадицію. "На сьогоднішньому марші ми маємо майже два мільйони людей", - сказав представник Громадянського фронту з прав людини Джиммі Шам, передає агенція AFP.

Протестувальники вимагають відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Натовп вдягнених у чорний одяг, які скандували "Йди" та "Відставка", пройшов центром міста до району, де розташований офіс уряду.

Під час демонстрації, 16 червня 2019 року

Тим часом Керрі Лам вибачилася перед учасниками масових протестів. Надалі Лам має намір "щиро і покірно" приймати критику з боку жителів Гонконгу, йдеться в її заяві. Недоліки в роботі уряду призвели до великої кількості "конфліктів і розбіжностей" в суспільстві, визнає очільниця адміністрації.

Однак активісти відхилили принесені вибачення, повідомляє AP. Вони заявили, що своєю заявою з вибаченнями Керрі Лам показала, що вона не прислуховується до людей.

Протестувальники вимагають відставки глави адміністрації

Гонконгських протестувальників підтримали на Тайвані. В Тайбеї біля парламенту зібрались тисячі людей, які вважають, що законодавство у Гонконзі також представляє загрозу для Тайваню.

Масові демонстрації проти законопроєкту, що уможливлює екстрадицію підозрюваних до материкового Китаю, проходять у Гонконзі з минулого тижня. Критики законопроєкту побоювалися, що заплановані зміни надаватимуть владі можливість переслідувати громадських активістів, невдоволених політикою Пекіна. За різними оцінками, в проведених у минулі вихідні демонстраціях взяли участь до мільйона громадян.

Під час протестів поранення отримали майже 80 людей, 15 червня помер один з протестувальників. Того ж дня влада Гонконгу оголосила про припинення розгляду законопроєкту щодо екстрадиції, втім протести не припинились.

Протести в Гонконгу тривають з минулого тижня

Досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Ще одним чинником, що стримував від екстрадиції, було застосування смертної кари в Китаї. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем.

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, наділений тепер високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". Тож у Гонконзі й досі громадянам забезпечені такі фундаментальні права та свободи людини, що обмежені у китайців, як свобода слова та ЗМІ. Опозиція в Гонконзі звинувачує Китай у тому, що він дедалі сильніше втручається у внутрішні справи Гонконгу.