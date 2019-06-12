В Гонконгу на протести вийшли близько двох мільйонів людей

Демонстранти вимагають відставки керівниці адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Вона вже вибачилась перед протестувальниками та пообіцяла "щиро і покірно" приймати критику з їхнього боку.
Майже два мільйони людей вийшли на вулиці Гонконгу у неділю, 16 червня, попри те, що напередодні влада на їхню вимогу скасувала суперечливий законопроєкт про екстрадицію. "На сьогоднішньому марші ми маємо майже два мільйони людей", - сказав представник Громадянського фронту з прав людини Джиммі Шам, передає агенція AFP.
Протестувальники вимагають відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Натовп вдягнених у чорний одяг, які скандували "Йди" та "Відставка", пройшов центром міста до району, де розташований офіс уряду.
Тим часом Керрі Лам вибачилася перед учасниками масових протестів. Надалі Лам має намір "щиро і покірно" приймати критику з боку жителів Гонконгу, йдеться в її заяві. Недоліки в роботі уряду призвели до великої кількості "конфліктів і розбіжностей" в суспільстві, визнає очільниця адміністрації.
Однак активісти відхилили принесені вибачення, повідомляє AP. Вони заявили, що своєю заявою з вибаченнями Керрі Лам показала, що вона не прислуховується до людей.
Гонконгських протестувальників підтримали на Тайвані. В Тайбеї біля парламенту зібрались тисячі людей, які вважають, що законодавство у Гонконзі також представляє загрозу для Тайваню.
Масові демонстрації проти законопроєкту, що уможливлює екстрадицію підозрюваних до материкового Китаю, проходять у Гонконзі з минулого тижня. Критики законопроєкту побоювалися, що заплановані зміни надаватимуть владі можливість переслідувати громадських активістів, невдоволених політикою Пекіна. За різними оцінками, в проведених у минулі вихідні демонстраціях взяли участь до мільйона громадян.
Під час протестів поранення отримали майже 80 людей, 15 червня помер один з протестувальників. Того ж дня влада Гонконгу оголосила про припинення розгляду законопроєкту щодо екстрадиції, втім протести не припинились.
Досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Ще одним чинником, що стримував від екстрадиції, було застосування смертної кари в Китаї. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем.
Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, наділений тепер високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". Тож у Гонконзі й досі громадянам забезпечені такі фундаментальні права та свободи людини, що обмежені у китайців, як свобода слова та ЗМІ. Опозиція в Гонконзі звинувачує Китай у тому, що він дедалі сильніше втручається у внутрішні справи Гонконгу.
Тисячі людей знову вийшли на вулиці Гонконгу, вимагаючи остаточної відмови від закону про екстрадицію. Демонстранти також хочуть відставки керівниці адміністрації Гонконгу Керрі Лам. (16.06.2019)
Наразі ситуація у Гонконзі спокійна. Напередодні тут сталися жорсткі сутички поліції та демонстрантів, які протестували через законопрокт про екстрадицію. (13.06.2019)