В Гонконгу знову затримали одного з лідерів протестів Джошуа Вонга

В Гонконгу знову затримали одного з очільників протестного руху Джошуа Вонга. "Наш генеральний секретар Джошуа Вонг був заарештований сьогодні вранці близько 7:30 по дорозі до станції "Південний горизонт", - повідомила вранці у п'ятницю, 30 серпня, демократична організація Demosisto. За її даними, протестувальника запхнули у приватний мінівен.

За даними місцевих ЗМІ, 22-річного Вонга, якого звільнили лише кілька тижнів тому, обвинувачують у заклику до проведення несанкціонованої демонстрації перед поліцейським офісом в районі Ваньчай у центрі Гонконгу наприкінці червня. Протестувальники вимагали звільнення затриманих активістів. Незадовго до арешту Вонга в аеропорту Гонконгу був також заарештований ще один з очільників протесту Енді Чан, а в іншому місці - Агнес Чоу.

Джошуа Вонг є відомим активістом. Він брав активну участь у "Революції парасольок" в Гонконгу у 2014 році. Він критикував китайський та гонконзький уряд. Главу адміністрації Гонконгу Керрі Лам активіст називав "некомпетентною" та закликав її негайно піти у відставку.

Тим часом суд у Гонконзі заборонив проведення запланованих на 31 серпня великих демонстрацій за вільні вибори. "Ми не можемо більше гарантувати безпеку учасників", - повідомила одна з представниць правозахисної організації Civil Human Rights Front Бонні Люнунг, передає агенція dpa. Поки невідомо, чи плануються на суботу несанкціоновані акції протесту.

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.